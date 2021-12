Ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβα μαζί με την Αφροδίτη Γραμμέλη μας καλωσορίζουν απόψε στις 22.00 στον Ημιτελικό του Big Brother και υποδέχονται στο πλατό την Μαρία Αλεξόγλου, τον Κώστα Στυλιανάκη και τη Σαμάνθα Μίσοβιτς.

Μία εβδομάδα μας χωρίζει από τον μεγάλο τελικό του Big Brother στις 17/12 και η αγωνία για τους συγκατοίκους κορυφώνεται! Η δοκιμασία των αγωνισμάτων έδωσε την πιο σημαντική πρόκριση στον Παναγιώτη Πέτσα ο οποίος σώζεται από την αποψινή ψηφοφορία αποχώρησης. Η Ευδοκία, ο Νίκος, η Μαίρη και η Ανχελίτα βρίσκονται ένα βήμα μακριά από τον τελικό. Το τηλεοπτικό κοινό είναι εκείνο που θα αποφασίσει ποιοι θα είναι οι υπόλοιποι συγκάτοικοι που θα διεκδικήσουν το μεγάλο έπαθλο αξίας 100.000 ευρώ.



Οι εκπλήξεις του Big Brother δε σταματούν! Αυτή την εβδομάδα οι συγκάτοικοι πήραν μέρος και σε μία δοκιμασία επάθλου και την ώρα του live θα δούμε το νικητή και όλα όσα… έζησε! Η αγωνία κορυφώνεται όσο πλησιάζουμε στην ανακοίνωση των φιναλίστ και το τηλεοπτικό κοινό είναι εκείνο που θα πάρει την τελική απόφαση. Μια απρόσμενη πρόταση περιμένει τον παίκτη που θα αποχωρήσει.

Για τους συγκάτοικους η εβδομάδα θα ξεκινήσει με μία μεγάλη έκπληξη αφού θα υποδεχτούν πέντε αγαπημένα πρόσωπα που άφησαν το στίγμα τους στο φετινό Big Brother. Ποιοι είναι εκείνοι που θα κάνουν την επιστροφή τους στο σπίτι και ποιες είναι οι προθέσεις τους;

Δείτε το τρέιλερ:

Stay tuned για τη συνέχεια!- Share your truth. -Big Brother is – always- watching you!

BIG BROTHER νέο επεισόδιο καθημερινά Δευτέρα-Πέμπτη- ΤΕΛΙΚΟΣ BIG BROTHER -LIVE Παρασκευή 17/12 στις 22.00.

#BigBrotherGR

https://www.facebook.com/GRBigBrother

https://www.instagram.com/grbigbrother/?hl=en

https://twitter.com/grbigbrother?lang=en

Πηγή: skai.gr

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News

και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις