Μετά τις τελευταίες αποχωρήσεις από το παιχνίδι, μέσω μονομαχίας και μη, αλλά και τα κατάγματα του Φάνη στο πόδι και της Ασημίνας στο χέρι, οι ομάδες αντιμετωπίζουν πολλά ζητήματα. Για τον λόγο αυτό ενισχύθηκαν εκ νέου με νέους παίκτες. Νίκος Ρικανουνάκης, Αναστασία Τσέρου και Ευγενία Μπόρλα ενσωματώθηκαν στην Κόκκινη ομάδα, ενώ οι Μπλε απέκτησαν τον Χριστόφορο Ταξίδη.

Το ντεμπούτο των νεών παικτών ήταν αναμενόμενα μέτριο, έως και κακό. Μια άλλη παίκτρια ωστόσο που δεν μας έχει συνηθίσει στο να φέρνει πόντους, η Χρύσα, δεν αγωνίστηκε με την Κατερίνα Δαλάκα και έφερε δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες, κάνοντας τη διαφορά για την ομάδα της.

Η ομάδα των Μπλε κατάφερε να κλείσει τον αγώνα νικηφόρα και να εξασφαλίσει την ηρεμία της για τουλάχιστον μια μέρα ακόμα, μέχρι τον επόμενο αγώνα ασυλίας.

Στο Συμβούλιο του Νησιού που ακολούθησε οι Κόκκινοι, όπως συνηθίζουν τον τελευταίο καιρό, πήγαν ως ηττημένοι, και με την υποχρέωση να ψηφιστούν. Ένταση προκλήθηκε όταν ο James ανέφερε ότι περιμένει ότι η ομάδα θα ψηφίσει τη Μαρία Αντωνά. Η παίκτρια από κοινού με την Ασημίνα του επιτέθηκαν και απέδωσαν τα λεγόμενά του στρατηγικά κίνητρα.

Μετά την ένταση, η ομάδα ψήφισε και τελικά υπέδειξε γυναίκα αλλά όχι αυτή που νόμιζε ο James, αλλά την Έλενα Αμανατίδου.

Πηγή: skai.gr

