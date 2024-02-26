Λογαριασμός
Survivor 2024 - Το τερμάτισε ο Ατζούν: Έφερε για συμπαίκτη τον Ροναλντίνιο - Τρελάθηκαν οι παίκτες - Δείτε βίντεο

Ο Ροναλντίνιο στο Survivor - Σάββας και Γιώργος έκαναν λόγο για την καλύτερη στιγμή της ζωής τους

ronaldinio

Είναι γνωστό ότι όταν ο Ατζούν καλεί τους παίκτες σε παιχνίδια, τα έπαθλα είναι παραπάνω από μεγάλα. Το ίδιο συνέβη και στο παιχνίδι στο τελευταίο επεισόδιο.

Ωστόσο ο αγαπημένος των παικτών, δεν ήρθε μόνος αυτή τη φορά. Όπως είπε έφερε έναν καλό του φίλο, ο οποίος θα αγωνιζόταν μαζί του. Ο φίλος αυτός δεν ήταν άλλος από τον Βραζιλιάνο μάγο των ποδοσφαιρικών γηπέδων, Ροναλντίνιο. 

Οι δυο τους έπαιξαν απέναντι σε Σάββα Γκέντσογλου & Γιώργο Γκιουλέκα. Ο Βραζιλιάνος μάγος έδειξε ότι το 'χει ακόμα, και παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των δύο παικτών, η ομάδα του Ατζούν ήταν αυτή που πήρε τη νίκη. 

Παρά την ήττα τους, ο Ατζούν αποφάσισε να τηρήσει τον λόγο του και τους δωρήσει ένα γεύμα όπου το απόλαυσαν για πρώτη φορά και οι δύο ομάδες μαζί. Προφανώς η εμπειρία που μόλις είχαν ζήσει με τον Ροναλντίνιο ήταν αυτή που μονοπώλησε τη συζήτηση, ενώ Σάββας και Γιώργος έκαναν λόγο για την καλύτερη στιγμή της ζωής τους. 


 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Survivor 2024 ΣΚΑΪ τηλεόραση
