Σούπερ παρεάκι σε αυτή την εκδρομή που σίγουρα για κάποιους είναι όνειρο ζωής.

Ο Νίκος Μουτσινάς, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, η Ευγενία Σαμαρά και ο Κωνσταντίνος Δέδες βρίσκονται στην Κένυα με πρώτο τους σταθμό το Ναϊρόμπι και περνάνε αξέχαστα.

Δεν είναι μόνο πως είναι πολύ καλοί φίλοι, ταιριάζουν κιόλας στα ταξιδιωτικά γούστα γιατί πιστέψτε μας ειδικά στα ταξίδια είναι πολύ εύκολο ακόμα και κολλητοί να τσακωθούν και μάλιστα άσχημα.

Διαβάστε περισσότερα στο womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.