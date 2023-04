Austin Butler: Θα εμφανιστεί φαλακρός στην ταινία «Dune 2»

Ο Όστιν Μπάτλερ, προφανώς, έχασε τις μπούκλες και το ψεύτικο μαύρισμα του Έλβις, για τον νέο του ρόλο στην ταινία «Dune 2», σύμφωνα με αναφορές από το CinemaCon.

Στο συνέδριο κινηματογράφου στο Λας Βέγκας προβλήθηκε αποκλειστικό τρέιλερ του επερχόμενου σίκουελ της ταινίας επιστημονικής φαντασίας. Μετά την προβολή, αρκετοί από το κοινό δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο 31χρονος υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός εμφανίστηκε φαλακρός με χλωμό δέρμα στα πλάνα.

«Ο Όστιν Μπάτλερ στο Dune: Μέρος ΙΙ... εντελώς φαλακρός και χλωμός. Φαίνεται εξαιρετικά απειλητικός και σχεδόν τερατώδης», έγραψε στο Twitter ο διευθυντής σύνταξης και συνιδιοκτήτης του Discussing Film, Άντριου Σάλαζαρ.

