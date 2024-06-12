Με σύνθημα «Ένας νόμος δεν αρκεί», το Athens Pride – Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Αθήνας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 15 Ιουνίου στην πλατεία Συντάγματος.

Αντίστροφα, λοιπόν, μετρά ο χρόνος για την καθιερωμένη πορεία υπερηφάνειας της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, στο πλαίσιο του Athens Pride, η οποία συνοδεύεται και από μία σειρά εκδηλώσεων που πρόκειται να κορυφωθούν με μία μεγάλη συναυλία.

Συγκεκριμένα, η πορεία υπερηφάνειας αναμένεται να ξεκινήσει στις 19:00, ενώ η κεντρική εκδήλωση – την οποία θα παρουσιάσουν η Athinoid και η Zoe Pre – θα ακολουθήσει στις 21:00. Τα περίπτερα θα ανοίξουν στις 12:00.

Το πρόγραμμα της ημέρας:

Στον χώρο του Workshop από τον εθελοντισμό του Athens Pride, θα πραγματοποιηθούν 3 εργαστήρια:

Βάψε την Ντουλάπα σου 14:00 – 16:00

Έλα σε εμάς αν είσαι μόνο σου 12:00-13:00 & 16:00-17:00

Body Painting απο τις 12:00 – 21:00

Το πρόγραμμα της κεντρικής σκηνής

16:00 – 19:00

Dj Set Barbara Stalos

Ένας Νόμος Δεν Αρκεί – Συζήτηση και Τοποθετήσεις

Χαιρετισμοί LGBTQI+ Οργανώσεων

Έναρξη της Πορείας στις 19:00

19:00 – 21:00

(παράλληλα με την πορεία)

A-Z

Aggelina

Cilia Katrali

Leo

Papazό

Dj Set Oben Budak

Aria Di Vine Performance

Παρουσίαση: Nakis, Pamairi, Aria Di Vine

21:00

Παρουσιάζουν οι Athinoid & Zoe Pre

Α – Ζ

Aaron Sibley

Anastasia

Daphne Lawrence

Ekati

Eleonora Zouganeli

Heelcat

James Indigo

Joanne

Mania

Ria

Tamta

