Με σύνθημα «Ένας νόμος δεν αρκεί», το Athens Pride – Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Αθήνας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 15 Ιουνίου στην πλατεία Συντάγματος.
Αντίστροφα, λοιπόν, μετρά ο χρόνος για την καθιερωμένη πορεία υπερηφάνειας της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, στο πλαίσιο του Athens Pride, η οποία συνοδεύεται και από μία σειρά εκδηλώσεων που πρόκειται να κορυφωθούν με μία μεγάλη συναυλία.
Συγκεκριμένα, η πορεία υπερηφάνειας αναμένεται να ξεκινήσει στις 19:00, ενώ η κεντρική εκδήλωση – την οποία θα παρουσιάσουν η Athinoid και η Zoe Pre – θα ακολουθήσει στις 21:00. Τα περίπτερα θα ανοίξουν στις 12:00.
Το πρόγραμμα της ημέρας:
Στον χώρο του Workshop από τον εθελοντισμό του Athens Pride, θα πραγματοποιηθούν 3 εργαστήρια:
- Βάψε την Ντουλάπα σου 14:00 – 16:00
- Έλα σε εμάς αν είσαι μόνο σου 12:00-13:00 & 16:00-17:00
- Body Painting απο τις 12:00 – 21:00
Το πρόγραμμα της κεντρικής σκηνής
16:00 – 19:00
- Dj Set Barbara Stalos
- Ένας Νόμος Δεν Αρκεί – Συζήτηση και Τοποθετήσεις
- Χαιρετισμοί LGBTQI+ Οργανώσεων
- Έναρξη της Πορείας στις 19:00
19:00 – 21:00
(παράλληλα με την πορεία)
- A-Z
- Aggelina
- Cilia Katrali
- Leo
- Papazό
- Dj Set Oben Budak
- Aria Di Vine Performance
- Παρουσίαση: Nakis, Pamairi, Aria Di Vine
21:00
Παρουσιάζουν οι Athinoid & Zoe Pre
- Α – Ζ
- Aaron Sibley
- Anastasia
- Daphne Lawrence
- Ekati
- Eleonora Zouganeli
- Heelcat
- James Indigo
- Joanne
- Mania
- Ria
- Tamta
