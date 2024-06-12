Λογαριασμός
Athens Pride 2024: Αντίστροφη μέτρηση για την πορεία υπερηφάνειας - Δείτε το πρόγραμμα

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα και οι καλλιτέχνες που θα συμμετάσχουν στη μεγάλη γιορτή του φετινού Athens Pride, που θα λάβει χώρα το Σάββατο 15 Ιουνίου στην πλατεία Συντάγματος  

Athens Pride 2024

Με σύνθημα «Ένας νόμος δεν αρκεί», το Athens Pride – Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Αθήνας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 15 Ιουνίου στην πλατεία Συντάγματος.

Αντίστροφα, λοιπόν, μετρά ο χρόνος για την καθιερωμένη πορεία υπερηφάνειας της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, στο πλαίσιο του Athens Pride, η οποία συνοδεύεται και από μία σειρά εκδηλώσεων που πρόκειται να κορυφωθούν με μία μεγάλη συναυλία.

Συγκεκριμένα, η πορεία υπερηφάνειας αναμένεται να ξεκινήσει στις 19:00, ενώ η κεντρική εκδήλωση – την οποία θα παρουσιάσουν η Athinoid και η Zoe Pre – θα ακολουθήσει στις 21:00. Τα περίπτερα θα ανοίξουν στις 12:00.

Το πρόγραμμα της ημέρας:

Στον χώρο του Workshop από τον εθελοντισμό του Athens Pride, θα πραγματοποιηθούν 3 εργαστήρια: 

  • Βάψε την Ντουλάπα σου 14:00 – 16:00
  • Έλα σε εμάς αν είσαι μόνο σου 12:00-13:00 & 16:00-17:00
  • Body Painting απο τις 12:00 – 21:00

Athens Pride 2024

Το πρόγραμμα της κεντρικής σκηνής

16:00 – 19:00

  • Dj Set Barbara Stalos
  • Ένας Νόμος Δεν Αρκεί – Συζήτηση και Τοποθετήσεις
  • Χαιρετισμοί LGBTQI+ Οργανώσεων
  • Έναρξη της Πορείας στις 19:00

19:00 – 21:00
(παράλληλα με την πορεία)

  • A-Z
  • Aggelina
  • Cilia Katrali
  • Leo
  • Papazό
  • Dj Set Oben Budak
  • Aria Di Vine Performance
  • Παρουσίαση: Nakis, Pamairi, Aria Di Vine

Athens Pride 2024

 21:00 

Παρουσιάζουν οι Athinoid & Zoe Pre

  •  Α – Ζ
  • Aaron Sibley
  • Anastasia
  • Daphne Lawrence
  • Ekati
  • Eleonora Zouganeli
  • Heelcat
  • James Indigo
  • Joanne
  • Mania
  • Ria
  • Tamta 
