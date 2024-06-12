Πώς να μην σχολιάζονται μετά από τις τηλεοπτικές εκπομπές και τα μέσα; Όχι ότι κρύβονται κιόλας αφού τουλάχιστον χθες το βράδυ ήταν η ίδια η Μαρία Αντωνά που «πρόδωσε»¨την κοινή τους έξοδο.

Μετά το πρόσφατο weekend τους στον πόρο που όλοι κατάλαβαν από τα stories τους ότι το πέρασαν μαζί ή τουλάχιστον ότι βρίσκονταν ταυτόχρονα στο ίδιο μέρος την ίδια στιγμή, ήρθε και η χθεσινή βραδιά να ρίξει κι άλλο λάδι στη φωτιά των φημών που πλέον μιλάνε ανοιχτά για κάτι παραπάνω από φιλική συντροφιά.

Πόσο μάλλον αν σκεφτεί κανείς ότι χθεσινή παρέα αποτελούνταν από ζευγάρια. Δηλαδή, την Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου με τον Κώστα Πηλαδάκη και την Λεάννα Μάρκογλου με τον Πάνο Καλίδη. Δεν το λέμε εμείς.

Η ίδια η Μαρία Αντωνά τους τάγκαρε όλους -και τον Γιώργο Λιάγκα- στο στόρι που ανέβασε από την βραδινή τους έξοδο. Δεν έβαλε βέβαια πρόσωπα, παρά μόνο ένα, παρά μόνο ένα ποτό φωτισμένο από αναμμένο κερί (ρομαντικό) αλλά έβαλε όλα τα προφίλ τους.

