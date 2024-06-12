Μετά από 18 μήνες, το μεγαλύτερης ηλικίας μέλος των BTS, ο Jin, επέστρεψε επίσημα από την υποχρεωτική στρατιωτική του θητεία.

Ο 31χρονος Jin είναι ο πρώτος από το supergroup της K-pop που ολοκλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις μετά την κατάταξή του τον Δεκέμβριο του 2022.

Το πρακτορείο των BTS, Big Hit Music, δημοσίευσε δήλωση προς τους θαυμαστές μέσω του Weverse, ανακοινώνοντας επίσημα την απόλυση του Jin από τον στρατό.

«Ο Τζιν είναι κοντά στην ολοκλήρωση της θητείας του στον στρατό και σύντομα θα απολυθεί» ανέφερε η δήλωση. Υπενθύμισε επίσης στους θαυμαστές ότι δεν προγραμματίζονται ειδικές εκδηλώσεις και ότι η ημέρα απόλυσης είναι μόνο για το στρατιωτικό προσωπικό καλώντας τους θαυμαστές να μην επισκέπτονται τον χώρο για να αποφύγουν «οποιαδήποτε προβλήματα που προκύπτουν από τη συγκέντρωση κόσμου».

Δημοσιογράφοι από κορεατικά μέσα ενημέρωσης περίμεναν έξω, μεταδίδοντας ζωντανά στον αέρα και στο διαδίκτυο τις εξελίξεις.

Jin, oldest member of K-pop's BTS, finishes army service in South Korea https://t.co/1DGTRpYsBg pic.twitter.com/MTzJCUT69c — Reuters (@Reuters) June 12, 2024

Βίντεο του Seoul Broadcasting System (SBS), σημαντικού ειδησεογραφικού μέσου στην Κορέα, δείχνει τον Jin να αγκαλιάζει τους άλλους στρατιώτες, καθώς ετοιμαζόταν να βγει από το στρατόπεδο.

Λίγο αργότερα, ο Jin εθεάθη να βγαίνει από το στρατόπεδο, σταματώντας για να χαιρετήσει και να ποζάρει για τις κάμερες που περίμεναν και τους θεατές. Στη συνέχεια δέχθηκε ένα μπουκέτο λουλούδια από τα άλλα μέλη του συγκροτήματος που υπηρετούν στον στρατό. Ο αρχηγός του γκρουπ, RM, δημιούργησε ατμόσφαιρα παίζοντας με σαξόφωνο την επιτυχία των BTS «Dynamite».

Πριν καταταγεί στον στρατό, ο Jin κυκλοφόρησε το σόλο single «The Astronaut». Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στις αρχές της χρονιάς, ο τραγουδιστής ζήτησε από τους θαυμαστές να «περιμένουν λίγο ακόμα» και ότι θα μπορέσει «να αρχίσει να εργάζεται σκληρά σύντομα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.