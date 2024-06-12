My Style Rocks - trailer: «Λιτότητα» λίγο πριν τον τελικό

MY STYLE ROCKS

με την Κατερίνα Καραβάτου

Μόλις δύο επεισόδια πριν από τον τελικό και οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks έχουν ελεύθερο θέμα! Το άγχος των fashionistas χτυπάει κόκκινο όπως και η συγκίνηση. Λίγο πριν το τέλος του διαγωνισμού η κάθε διαγωνιζόμενη κάνει τον απολογισμό της ενώ όλες αγωνιούν για το ποια θα είναι η μεγάλη νικήτρια!

Ο βαθμολογικός πίνακας μετά και την αποχώρηση της Νατάσας Βελιανίτη μηδενίζεται και πλέον κάθε εμφάνιση αποκτά άλλη βαρύτητα.

Η πρώτη εντύπωση του Στέλιου Κουδουνάρη από τα looks που αντικρύζει σήμερα είναι πως χαρακτηρίζονται από μία… λιτότητα. Άραγε αυτή η λιτότητα θα μεταφραστεί και βαθμολογικά;

Η Μπι αποφασίζει να παίξει με τα μεγέθη φέρνοντας στην πασαρέλα ένα κοστούμι αρκετά extra πάνω από το XL.

Η Νικολίνα φέρνει μία εμφάνιση που θα μπορούσε να σταθεί και ως νυφικό. Πώς φαντάζεται η ίδια για το… γάμο της;

Για ένα late night show ετοιμάζεται η Σιμόν ενώ το καλσόν που φοράει η Casablanca δεν περνάει από την Έβελυν Καζαντζόγλου.

Θα καταφέρουν να περάσουν και οι έξι στον ημιτελικό ή θα υπάρξει ακόμα μία αιφνιδιαστική αποχώρηση;

Δείτε το trailer

MY STYLΕ ROCKS!

Καθημερινά στις 16.15, στον ΣΚΑΪ



Πηγή: skai.gr

