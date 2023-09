Απίστευτη σύμπτωση: Το όνομά της είναι Μπάρμπι Οπενχάιμερ κι ο κόσμος νομίζει ότι κάνει πλάκα

Εξαιτίας των δύο ταινιών που σπάνε ταμία το φετινό καλοκαίρι, η 68χρονη από τη Μασαχουσέτη, Μπάρμπαρα «Μπάρμπι» Οπενχάιμερ, βρέθηκε ξαφνικά στην περίεργη θέση να εξηγεί πως αυτό είναι το πραγματικό της όνομα...

Η Μπάρμπι Οπενχάιμερ είναι συνταξιούχος καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης και γιαγιά 5 εγγονιών. Βρέθηκε σε περίεργη θέση λόγω της σχεδόν ταυτόχρονης κυκλοφορίας στους κινηματογράφους των ταινιών «Oppenheimer» και «Barbie».

Το περιοδικό Slate πήρε συνέντευξη από την Μπάρμπι Οπενχάιμερ (Barbie Oppenheimer), η οποία τόνισε ότι δύσκολα πιστεύει ο κόσμος που τη γνωρίζει αυτό το διάστημα πως αυτό είναι το πραγματικό της όνομα.

Barbara Oppenheimer has been suffering because of her first and last name all summer, - Slate



Her husband's father was a second cousin to Robert Oppenheimer, and as a student, Barbara was simply called Barbie.



According to the woman, now they often make fun of her, and when she… pic.twitter.com/Af2pmPEsBU