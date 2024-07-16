Άννα Βίσση: Μαντινάδες και μεζεδάκια σε καφενείο του Ηρακλείου

Στην Κρήτη βρίσκεται από προχθές η Άννα Βίσση, καθώς -στo πλαίσιo της περιοδείας της- είχε μία συναυλία στα Χανιά την Κυριακή το βράδυ και θα έχει άλλη μία στο Ηράκλειο, την επόμενη Τετάρτη. Έτσι, λοιπόν, η διάσημη καλλιτέχνιδα βρέθηκε στο Ηράκλειο και επεφύλαξε μια μεγάλη έκπληξη σε όσους την αγαπούν.

Όπως είδαμε στα Social Media, αλλά μετέδωσε και το CretaLive, σε κεντρικό σημείο του Ηρακλείου, σε ένα παραδοσιακό καφενείο, συναντήθηκε η απόλυτη Ελληνίδα σταρ Άννα Βίσση, με τον γνωστό λυράρη, Γιώργο Γλυκοκόκαλο και έπαιξαν κοντυλιές.

