Βανδή- Μπισμπίκης: Μοιράζονται την ίδια πετσέτα, αγκαλιά στην Κρήτη

Αν κάτι μπορεί να διαπιστώσει κανείς βλέποντας τη Δέσποινα Βανδή και τον Βασίλη Μπισμπίκη αυτά τα χρόνια που είναι ζευγάρι, είναι πως αυτοί οι δύο άνθρωποι -πραγματικά- είναι ερωτευμένοι.

Όχι, ότι το κρύβουν κιόλας. Ποτέ στην πραγματικότητα δεν το έκρυψαν. Η ευτυχία, άλλωστε, «φωνάζει». Και η Δέσποινα στο πρόσωπο του Βασίλη και «τούμπαλιν» βρήκε την ευτυχία της. Την πραγματική. Αυτή που, ίσως, και η ίδια δεν ήξερε ότι έψαχνε.

