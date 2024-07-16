Μελέτης Ηλίας για την περιπέτεια της υγείας του: «Είχα Άγιο»

Η συμμετοχή του στο πολύ πετυχημένο σήριαλ «Το σόι σου» σε συνδυασμό με το ταλέντο του άνοιξε της πόρτες για μια σημαντική καριέρα. Ο Μελέτης Ηλίας μετά και το «Προξενιό της Ιουλίας» προχωράει στα επόμενα βήματά του με την ίδια αποφασιστικότητα που άφησε τη λογιστική για την υποκριτική.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στιγμές» του Μάνου Νιφλή, ο αγαπημένος ηθοποιός -που έχει δώσει «μάχες» για να μην μπερδεύουν το όνομα με το επίθετό του- μίλησε για όλα.

«Είχα μπει σε μια σχολή λογιστικής. Με πήγε το κύμα, όπως πάει τους τελειόφοιτους λυκείου. Διαπίστωσα πολύ νωρίς πως δεν πρόκειται να ασχοληθώ με τα λογιστικά. Είναι κάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί μ’ αρέσουν οι αριθμοί και η στατιστική, αλλά το να κλειστώ σε ένα γραφείο δεν με εκφράζει ιδιαίτερα».

