Δον Κιχώτης, σε σκηνοθεσία Γιάννη Μπέζου στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά

Το κλασικό αριστούργημα του Μιγκέλ ντε Θερβάντες,«Δον Κιχώτης», μεταφέρεται στο θέατρο και ετοιμάζεται να παρουσιαστεί το φετινό καλοκαίρι σε μεγάλη περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Η ιστορία του ονειροπόλου Ιππότη από τη Μάντσα, του συντρόφου του Σάντσο Πάντσα και της αγαπημένης του Δουλτσινέας ξαναζωντανεύει από έναν μεγάλο θίασο, σε θεατρική μεταφορά του Άκη Δήμου και σκηνοθεσία του Γιάννη Μπέζου.

Παίζουν: Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Θανάσης Τσαλταμπάσης, Νάντια Κοντογεώργη, Παρθένα Χοροζίδου, Γιώργος Χατζής, Σταύρος Μαρκάλας, Ελευθερία Κοντογεώργη, Χρήστος Πούλος – Ρένεσης, Γιάννης Βαρβαρέσος, Νικίτα Ηλιοπούλου, Ιωάννα Ανεμογιάννη

Τρίτη 16/7, 21:30

Τιμές Εισιτηρίων: Από 20€. Προπώληση: more.com

Βεάκειο Θέατρο Πειραιά, Ηρακλείου 13, Πειραιάς. Τηλέφωνο: 21 0422 6330

Οκτώ Γυναίκες, του Ρομπέρ Τομά στο Θέατρο Αλίκη Βουγιουκλάκη – Βριλήσσια

Η διάσημη αστυνομική κωμωδία του Ρομπέρ Τομά, «Οκτώ Γυναίκες» ταξιδεύει φέτος το καλοκαίρι σε ολόκληρη την Ελλάδα για να προσφέρει άφθονες δόσεις γέλιου, μυστηρίου και ανατροπών με μια αχτύπητη γυναίκεια ομάδα ηθοποιών: Υρώ Μανέ, Γιώτα Φέστα, Τάνια Τρύπη, Φωτεινή Ντεμίρη, Ευγενία Δημητροπούλου, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Ευγενία Ξυγκόρου και Μαρίζα Τσάρη. Μια έπαυλη. Ένα πτώμα. Οκτώ γυναίκες. Κανένα άλλοθι. Εσύ μπορείς να βρεις τη δολοφόνο; Η παράσταση παρουσιάζεται με τη σκηνοθετική υπογραφή του Χρήστου Σουγάρη.

Τρίτη 16/7, 21:30

Εισιτήρια: 20€ γενική είσοδος. 17€ μειωμένο (φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ). Προπώληση: ticketservices.gr

Θέατρο Αλίκη Βουγιουκλάκη, Μεταμορφώσεως Σωτήρος 25-27, Βριλήσσια

Οι Smashing Pumpkins στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας

Οι τιτάνες της alternative rock σκηνής Smashing Pumpkins έρχονται επιτέλους στην Ελλάδα, για μια μοναδική συναυλία, την Τρίτη 16 Ιουλίου, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Οι Smashing Pumpkins έχουν πουλήσει πάνω από 30 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως και έχουν συγκεντρώσει δύο βραβεία GRAMMY®, δύο MTV VMA και ένα American Music Award. Από την δισκογραφία τους ξεχωρίζει το πλατινένιο «Gish» [1991], το τετραπλά πλατινένιο «Siamese Dream» [1993], το diamond-certified «Mellon Collie and the Infinite Sadness» [1995], το πλατινένιο «Adore» [1998] και το χρυσό «Machina/The Machines of God» [2000]. Το 2018, το συγκρότημα ξεκίνησε μια από τις πιο επιτυχημένες περιοδείες του, την περιοδεία «Shiny and Oh So Bright Tour», ενώ το 2020 κυκλοφόρησε το ενδέκατο ολοκληρωμένο και διπλό άλμπουμ του, το «CYR». Παράλληλα με την τεράστια sold out περιοδεία στη Βόρεια Αμερική, κυκλοφόρησε το 2023 το άλμπουμ «ATUM», μία ροκ όπερα που παρουσιάζεται σε τρεις πράξεις.

Τρίτη 16/7, 18:30

Εισιτήρια: Από 48€. Προπώληση: more.com

Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Νέο Φάληρο, Πειραιάς

Rockwave Nights: Η Imany φέρνει το Voodoo Cello στον Λυκαβηττό

To Voodoo Cello, το μυστικιστικό ταξίδι της ιέρειας της soul, Imany, κάνει μια στάση στο Θέατρο Λυκαβηττού. Imany και Voodoo Cello, ένας συγκλονιστικός διάλογος ανάμεσα σε μία μοναδική φωνή και οκτώ τσελίστες, ένα μαγικό ταξίδι από το σκοτάδι στο φως με οδηγό την αρχέγονη θηλυκή ενέργεια. Για το Voodoo Cello, η Γαλλίδα soul ντίβα διασκευάζει ανεπανάληπτα από Madonna, Ed Sheeran και Elton John μέχρι Bonnie Tyler και Hozier. Το αποτέλεσμα είναι ένας ήχος που ακούγεται αυθόρμητος και ακατέργαστος χωρίς να είναι σκληρός, κρυστάλλινος χωρίς να είναι επιτηδευμένος.

Τρίτη 16/7, 21:00

Εισιτήρια: Από 49.50€. Προπώληση: more.com

Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, Λυκαβηττός

Jakub Józef Orliński – Il Pomo D’Oro στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Στις 16 Ιουλίου 2024, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου υποδέχεται στο Ηρώδειο την «πιο απόκοσμα όμορφη φωνή του πλανήτη», τον χαρισματικό κόντρα τενόρο Γιάκουμπ Γιοζέφ Ορλίνσκι. Είναι η πρώτη φορά που ο βραβευμένος σταρ της όπερας αλλά και του breakdance έρχεται στην Ελλάδα. Μαζί του, το καταξιωμένο σύνολο μπαρόκ και κλασικής μουσικής Il Pomo d’ Oro σε μια συναυλία που βασίζεται στο άλμπουμ Beyond. Με το Beyond παρουσιάζουν συνθέσεις του πρώιμου μπαρόκ, πολλές από τις οποίες παίζονται σπάνια, σε μια από τις πιο πολυαναμενόμενες και αντισυμβατικές βραδιές του φετινού προγράμματος.

Τρίτη 16/7, 21:00

Εισιτήρια: Διακεκριμένη ζώνη 70€, Α Ζώνη 65€, Β Ζώνη 55€, Γ Ζώνη 45€, Άνω Διάζωμα(Δ Ζώνη) 35€, Άνω Διάζωμα(Ε Ζώνη) 5€ – 30€, Άνω Διάζωμα(ΣΤ Ζώνη) 5€ – 25€, Άνω Διάζωμα(Ζ Ζώνη) 20€. Προπώληση: more.com

Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Αθήνα 2103241807

«Ένα Ταξίδι στο Μπουλιάγκα»: Ζωγραφική έκθεση της Σίγκριντ Νασούφη στην Γκαλερί Έρση

H Γκαλερί Έρση παρουσιάζει την έκθεση ζωγραφικής της Σίγκριντ Νασούφη «Ένα Ταξίδι στο Μπουλιάγκα». Ο Νίκος Νασούφης γράφει για την έκθεση: «Τον Μάρτιο του 2022, ο πατέρας μου, ο αγαπημένος σύζυγος της Σίγκριντ, απεβίωσε. Πέρασα το μεγαλύτερο μέρος εκείνης της χρονιάς κρατώντας της συντροφιά. Τον Σεπτέμβριο, ξεκινήσαμε ένα εκτεταμένο ταξίδι στο Μπουλιάγκα ντι Τρασκουέρα—ένα μαγευτικό μέρος που διατηρείται ζωντανό και ανθίζει, χάρη στους υπέροχους φίλους μου, τον Αντόνιο και τη Σου. Το Μπουλιάγκα ντι Τρασκουέρα είναι ιδανικό για κάποιον που αναζητά ένα είδος επαναφοράς, και ήμουν πεπεισμένος ότι θα έκανε πολύ καλό στη Σίγκριντ. Περάσαμε υπέροχα. Μετά την επιστροφή στην Αθήνα, αποφασίσαμε ότι ένας πίνακας εμπνευσμένος από τον χρόνο μας στο Μπουλιάγκα θα ήταν το πιο κατάλληλο ευχαριστήριο δώρο για τους ευγενικούς μας οικοδεσπότες. Αρχικά, αυτό το σχέδιο περιλάμβανε μόνο έναν πίνακα, αλλά ο ενθουσιασμός της Σίγκριντ το μετέτρεψε σε μια σειρά από δώδεκα.έργα, δημιουργημένα κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο χρόνων».

Εγκαίνια: 15 Ιουλίου 2024, 19:00-22:30

Διάρκεια έκθεσης: 15 -31 Ιουλίου 2024

Ωράριο: Δευτέρα ως Παρασκευή 11:30 με 15:00 και 17:30 με 20:30, Σάββατο 11:30 με 15:00

Γκαλερί Έρση, Κλεομένους 4, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.