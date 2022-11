Στο πλευρό της Άμπερ Χερντ η Γκλόρια Στάινεμ – Πρόκειται για την ακτιβίστρια που ήταν κρυφό κουνελάκι του Playboy

Η Άμπερ Χερντ παίρνει επιτέλους την υποστήριξη της Γκλόρια Στάινεμ και των φεμινιστικών ομάδων. Η ακτιβίστρια Γκλόρια Στάινεμ βγήκε επίσημα να υποστηρίξει τη Χερντ.

Η 36χρονη ηθοποιός έχει δεχτεί, σύμφωνα με την ίδια, δημόσιο εξευτελισμό από τότε που έχασε τη μήνυση πολλών εκατομμυρίων δολαρίων για δυσφήμιση εναντίον του πρώην συζύγου της, Τζόνι Ντεπ και η 88χρονη ακτιβίστρια είναι μία από τους 130 υπογράφοντες -από διάφορες φεμινιστικές ομάδες- που υπέγραψαν μια ανοιχτή επιστολή προς αυτήν την Τετάρτη. Η επιστολή υποστηρίζει την ηθοποιό ενάντια σε αυτή την αντιμετώπιση.

Η Amy Ziering («The Invisible War»), σκηνοθέτιδα υποψήφια για Όσκαρ, υπέγραψε επίσης την επιστολή.

Η Χερντ κρίθηκε ένοχη για συκοφαντική δυσφήμιση του Ντεπ σε άρθρο της στην «Washington Post» το 2018, στο οποίο κατηγόρησε τον ηθοποιό για ενδοοικογενειακή κακοποίηση.

As an expert and barrister in violence against women and girls I’ve signed on to an open letter

supporting Amber Heard. Over 100 of my colleagues have joined me. Please read it

below. #ExpertsForAmber #IStandwithAmberHeard pic.twitter.com/vV1KMKzZgb