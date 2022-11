Jenna Ortega: Την έχουμε δει σε ταινίες τρόμου, αλλά είναι τόσο γλυκιά...

Το ταλαντούχο κορίτσι, που έχει συνδέσει το όνομά της με παραγωγές τρόμου, έχει πολλές διαστάσεις που πρέπει να γνωρίσετε

Η Jenna Ortega είναι το νέο πρόσωπο της Wednesday Addams στην πολυαναμενόμενη σειρά του Netflix, «Wednesday». Αν σου φαίνεται γνώριμη, τότε ίσως την έχεις δει σε ταινίες όπως το Scream και το The Babysitter: Killer Queen.

Όπως όλα δείχνουν, η νεαρή ηθοποιός έχει καταφέρει να ταυτίσει το όνομά της με το κινηματογραφικό είδος του τρόμου. Ό,τι κι αν κάνει, πάντως, ο κόσμος δείχνει να την αγαπά, αφού μετρά ήδη περισσότερους από 9 εκατ. ακολούθους στο Instagram.

Ποια είναι, όμως, η νέα πρωταγωνίστρια του «Wednesday»; Εδώ θα βρεις 7 ενδιαφέρουσες πληροφορίες για εκείνη που θα σου επιτρέψουν να τη γνωρίσεις καλύτερα.

1. Ξεκίνησε την καριέρα της ως ηθοποιός σε ηλικία μόλις 9 ετών

Ένα βίντεο της Ortega που ανήρτησε η μητέρα της στο Facebookήταν η αιτία να ξεκινήσει μια λαμπρή καριέρα στην υποκριτική, μόλις στην ηλικία των 9 ετών. Η πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση έλαβε χώρα το 2012 με έναν μικρό ρόλο στη σειρά The Baby Bug. Έκτοτε, πήρε μέρος σε διάφορες δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές και ταινίες, όπως τα CSI: NY, Days of Our Lives, Iron Man 3 και Insidious: Chapter 2.

2. Έγραψε ιστορία χαρίζοντας τη φωνή της στην πρώτη Λατίνα πριγκίπισσα της Disney

Η Ortega έχει κάνει γενικότερα σημαντικά βήματα σε ό,τι αφορά στην εκπροσώπηση της κοινότητας των Λατινοαμερικάνων. Το πιο σημαντικό, ίσως, κατόρθωμά της στην προσπάθεια αυτή είναι ότι χάρισε τη φωνή της στον χαρακτήρα της Isabel στη σειρά κινουμένων σχεδίων του Disney Channel, Elena of Avalor, η οποία αποτελεί την πρώτη Λατίνα πριγκίπισσα της Disney.

3. Είναι περήφανη πρέσβειρα του UNAIDS

Προς τιμήν του αείμνηστου παππού της, ο οποίος πέθανε από AIDS, η Ortega έχει συνεργαστεί στενά με την οργάνωση UNAIDS για να βοηθήσει στην ευαισθητοποίηση για τη νόσο. Μιλώντας στο WE Day το 2017, είχε δηλώσει: «Θέλω να βοηθήσω στην εξάλειψη του στίγματος του AIDS και να κάνω τους ανθρώπους να μιλήσουν γι’ αυτό. Κάντε το φυσιολογικό. Μιλήστε. Είναι μια ασθένεια που επηρεάζει όλους μας».

4. Έχει εμμονή με το Stranger Things

Καθώς συνομιλούσε με το Talk Nerdy With Us, η Jenna αποκάλυψε ότι είναι η μεγαλύτερη θαυμάστρια της δημοφιλούς σειράς επιστημονικής φαντασίας. «Ακολουθώ τις θεωρίες όλων για το σόου και δεν το χορταίνω», είπε χαρακτηριστικά.

5. Η ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας της είναι εκπληκτικά απλή

Αναρωτήθηκες ποτέ πώς η ηθοποιός καταφέρνει να δείχνει πάντα τόσο λαμπερή; Στην πραγματικότητα, η ρουτίνα ομορφιάς της είναι εξαιρετικά απλή.

Μιλώντας στο byrdie.com, αποκάλυψε: «Η περιποίηση της επιδερμίδας μου είναι αρκετά απλή. Έχω δύο μεγαλύτερες αδερφές, έτσι μεγάλωσα βλέποντάς τις και νιώθοντας ότι θέλω να γίνω σαν κι εκείνες, όπως συνηθίζουν τα μικρότερα αδέρφια. Έτσι, έκανα πάντα την περιποίηση της επιδερμίδας μου μαζί τους. Είναι τρελό γιατί μεγάλωσα χρησιμοποιώντας προϊόντα Neutrogena από πολύ μικρή ηλικία γιατί αυτό χρησιμοποιούν οι αδερφές μου και πάντα δούλευε».

Η ρουτίνα της; Κάθε πρωί και βράδυ, πλένει το πρόσωπό της με το καθαριστικό ροζ γκρέιπφρουτ της Neutrogena και στη συνέχεια με την ενυδατική κρέμα της ίδιας σειράς. Για τη θεραπεία της ακμής, επιλέγει την τοπική θεραπεία της σειράς.

6. Είναι το ένα από τα έξι παιδιά της οικογένειας

Σύμφωνα με το TV Guide, η 20χρονη ηθοποιός έχει τρεις αδερφές (Aaliyah, Mariah και Mia) και δύο αδέρφια (Isacc και Markus). Είναι το τέταρτο από τα συνολικά 6 παιδιά της οικογένειας.

7. Ένα από τα αγαπημένα της χόμπι είναι η συγγραφή

Το ταλέντο της δημοφιλούς ηθοποιού φαίνεται πως δεν περιορίζεται στην υποκριτική και το τραγούδι. Στην ίδια συνέντευξη στο byrdie.com η ηθοποιός αποκάλυψε: «Μου αρέσει να γράφω. Γράφω συνέχεια, θα γράψω για οτιδήποτε. Μπορεί να είναι δοκίμια ή σενάρια, δεν έχει σημασία. Είναι ένας υπέροχος τρόπος να χαλαρώσεις».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.