Tempting Fortune: Ο κρυφός πειρασμός αλλάζει ισορροπίες- 2 παίκτες σε δίλημμα

Σε πολύ δύσκολη θέση βρέθηκαν δύο απο τους παίκτες του Tempting Fortune στο κλείσιμο του πρώτου επεισοδίου.

Όπως έδειξε από την αρχή το Tempting Fortune δεν είναι απλή διαδικασία.

Οι παίκτες δεν είναι μόνο αντιμέτωποι με πειρασμούς που πρέπει να αποφασίσουν από κοινού αν θα ενδώσουν και θα ξοδέψουν χρήματα απο το κοινό πορτοφόλι τους και κατά συνέπεια το τελικό έπαθλο που θα μοιραστούν όσοι φτάσουν ως το τέλος της διαδρομής και του παιχνιδιού.

Πορεία 10,3 χιλιομέτρων είχε η πρώτη μέρα και αρκετούς πειρασμούς στον δρόμο τους αλλά και έναν δωρεάν που έπρεπε να παίξουν μεταξύ τους για να κερδίσουν και τελικά κέρδισε η Ρούλα Γιαννιώτη που μετά τη νίκη της μπόρεσε να πέσει για ύπνο σε τροχόσπιτο και όχι στις σκηνές που έχουν οι παίκτες για να στήνουν κάθε βράδυ για να μπορέσουν να κοιμηθούν.

Και κάπου εδώ ήρθε και η ανατροπή με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη να ξυπνάει και να απομονώνει δύο παίκτες μπροστά σε ένα laptop. Και τους θέτει ένα μεγάλο δίλημμα. Αν το επιθυμούν μπορούν να στείλουν χρήματα άμεσα στην οικογένειά τους. Από 2.000 Ευρώ. Και οι δύο παίκτες που βρίσκονται απέναντί του έχουν μέλη της οικογένειάς τους με προβλήματα υγείας που είναι και ο λόγος που δήλωσαν εξ' αρχής συμεμτοχή στο παιχνίδι.

Η Ρούλα Γιαννιώτη έχει την κόρη της με πρόβλημα στην καρδιά και στα μάτια και ο Γιώργος Χότζα τη μητέρα του την οποία συντηρεί ο ίδιος από νεαρή ηλικία.

Και οι δύο ανφιταλατεύονται για την απόφαση που πρέπει να πάρουν. Ναι ή όχι; θα δεχτούν τον κρυφό πειρασμό και θα αφαιρέσουν το ποσό από τους συμπαίκτες τους; Ή θα αντισταθούν και δεν ξέρουν αν κάποιος άλλος στη θέση τους στο μέλλον πει ναι σε ανάλογη πρόταση και οι ίδιοι θα έχουν χάσει την ευκαιρία; Η συνέχεια και η απόφαση που αλλάζει τις ισορροπίες στο αυριανό επεισόδιο!

