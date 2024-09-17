Αιμίλιος Χειλάκης: Η ενόχλησή του για τη δημοσιοποίηση του θέματος υγείας της μητέρας του που την αναστάτωσε

Η ανακοίνωση τότε για την ακύρωση έκανε ανοιχτά λόγο για πρόβλημα υγείας της μητέρας του και εισαγωγή σε κέντρο αποκατάστασης. Κάτι που ο ίδιος δεν επιθυμούσε να δημοσιοποιηθεί και που αναστάτωσε ιδιαίτερα τη μητέρα του όταν το είδε να ακούγεται και να γράφεται.

Ο Αιμίλιος Χειλάκης βρέθηκε στο «Στούντιο 4» και μίλησε για αυτό το θέμα.

