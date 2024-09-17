Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αιμίλιος Χειλάκης: Η ενόχλησή του για τη δημοσιοποίηση του θέματος υγείας της μητέρας του που την αναστάτωσε

Μια παράσταση ακύρωσε το καλοκαίρι ο ηθοποιός για προσωπικούς λόγους και το δημοσιοποίησαν εν αγνοία του

Αιμίλιος Χειλάκης: Η ενόχλησή του για τη δημοσιοποίηση του θέματος υγείας της μητέρας του που την αναστάτωσε

Η ανακοίνωση τότε για την ακύρωση έκανε ανοιχτά λόγο για πρόβλημα υγείας της μητέρας του και εισαγωγή σε κέντρο αποκατάστασης. Κάτι που ο ίδιος δεν επιθυμούσε να δημοσιοποιηθεί και που αναστάτωσε ιδιαίτερα τη μητέρα του όταν το είδε να ακούγεται και να γράφεται.

Ο Αιμίλιος Χειλάκης βρέθηκε στο «Στούντιο 4» και μίλησε για αυτό το θέμα.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αιμίλιος Χειλάκης WomenOnly
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
66 0 Bookmark