Αλέξανδρος Παρθένης: Θα κινηθεί νομικά μετά τη διάρρηξη στο σπίτι του και όχι κατά των κλεφτών...

Στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη «Καλημέρα Ελλάδα», βγήκε το πρωί ο Αλέξανδρος Παρθένης και μίλησε για τη δυσάρεστη έκπληξη που είχαν με τη σύζυγό του και τα δύο ανήλικα παιδιά τους όταν επιστρέφοντας στο σπίτι τους στα Νότια Προάστια μετά την Ανάσταση το βρήκαν παραβιαμένο και ανάστατο με τους κλέφτες που εισήλθαν να έχουν αποσπάσει μετρητά και κοσμήματα.

«Δεν μπορείς δυστυχώς να ξεφύγεις από τους ανθρώπους αυτούς που θέλουν να μπουν στο σπίτι σου. Ευτυχώς δεν ήμασταν μέσα, εγώ βλέπω και λίγο τη θετική πλευρά του πράγματος. Υπάρχουν και δύο ανήλικα παιδιά και το συναίσθημα που τους μένει είναι ότι, μπαίνοντας στο σπίτι μετά από το ευχάριστο διάλειμμα των διακοπών, αντικρίζουν αυτό το πράγμα και τους μένει. Θα τους πάρει καιρό να το συνηθίσουν.

Ήρθαν από τη σήμανση και έψαξαν περιμετρικά το κτήριο. Πρέπει να ήταν επαγγελματίες, δεν υπάρχει κανένα σημάδι αναρρίχησης. Το χρονικό πλαίσιο που έδωσαν ήταν 23:30-00:15, την ώρα που λείπαμε για την Ανάσταση» είπε αρχικά ο Αλέξανδρος Παρθένης και συνέχισε:

«Οι ιδιοκτήτες του πρώτου ορόφου είπαν ότι, επιστρέφοντας από την εκκλησία, άκουσαν θόρυβο επάνω αλλά θεώρησαν ότι είμαι εγώ και έχω επιστρέψει. Δυστυχώς ζούμε σε μία εποχή που, ακόμα και μπροστά μας να συμβαίνει κάτι, δεν επεμβαίνουμε. Όταν οι άνθρωποι είναι επαγγελματίες και έχουν σκοπό να μπουν σε ένα κτήριο, θα το κάνουν όπως και να ‘χει. Δεν είχαμε συναγερμό εμείς, τώρα έχουμε»

Ενώ στο κλείσιμο εξέφρασε και τη δυσαρέσκειά του αλλά και την πρόθεσή του να κινηθεί νομικά κατά όσων δημοσιοποίησαν την ακριβή διεύιθυνση της κατοικίας του καθώς αυτό του δημιουργεί επιπλέον πρόβλημα:

«Κύριε Παπαδάκη, θα ήθελα μια χάρη. Χθες αντιλήφθηκα ότι κάποιοι δημοσιογράφοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους και σε κάποια σάιτ έχει αναγραφεί η ακριβής διεύθυνση της κατοικίας μου, θεωρώ ότι αυτό είναι εγκληματικό. Με έχουν κάνει να πρέπει να μετακομίσω από το σπίτι μου, θα κινηθώ νομικά, γιατί αυτά είναι προσωπικά δεδομένα».

