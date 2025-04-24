Ο Κάρλος Σαντάνα ανέβαλε μια ακόμη συναυλία του στο Τέξας, αυτή τη φορά στην πόλη Σούγκαρ Λάντ, καθώς βρέθηκε θετικός στην COVID-19.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσω της επίσημης σελίδας του στο Facebook, στην οποία ανακοινώθηκε ότι ο θρυλικός κιθαρίστας θα παραμείνει στο ξενοδοχείο του για να αναρρώσει. Η συναυλία που ήταν στο πλαίσιο της περιοδείας του «Oneness Tour» ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στο Smart Financial Centre.

Αυτή είναι η δεύτερη συναυλία που αναβάλλεται στο Τέξας, καθώς είχε προηγηθεί η αναβολή της εμφάνισής του στο Σαν Αντόνιο την Τρίτη 22 Απριλίου. Αρχικά, ο μάνατζέρ του, Michael Vrionis, είχε αναφέρει πως ο 77χρονος Σαντάνα παρουσίασε συμπτώματα αφυδάτωσης σε μία δήλωσή του, σύμφωνα με το AP, ενώ λίγες ώρες αργότερα επιβεβαίωσε το θετικό τεστ στην COVID-19.

Η περιοδεία, η οποία ξεκίνησε στις 16 Απριλίου στην Καλιφόρνια, αναμένεται να συνεχιστεί την Παρασκευή στο Θάκερβιλ της Οκλαχόμα και το Σάββατο στην Τούλσα. Οι ακυρωμένες συναυλίες στο Τέξας θα επαναπρογραμματιστούν το συντομότερο δυνατό.

«Ευχαριστούμε για τις ευχές και το ενδιαφέρον όλων. Ο Κάρλος ανυπομονεί να σας δει όλους πολύ σύντομα. Σας παρακαλούμε να κρατήσετε τα εισιτήριά σας» αναφέρεται στην ανακοίνωση στο Facebook.

Την επόμενη εβδομάδα, ο κορυφαίος μουσικός αναμένεται να εμφανιστεί στο Νάσβιλ και στο Φεστιβάλ Τζαζ και Κληρονομιάς της Νέας Ορλεάνης πριν συνεχίσει στη σκηνή του Λας Βέγκας.

