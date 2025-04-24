Δούκισσα Νομικού: Οι φωτό της από τις Μαλδίβες, το μαύρισμα και η υποψία για συνάντηση με τη Μενεγάκη

Εκτός Ελλάδος βρίσκεται από την περασμένη εβδομάδα η Δούκισσα Νομικού με τον σύζυγό της Δημήτρη Θεοδωρίδη και τα παιδιά τους επιλέγονατς να περάσουν το Πάσχα τους σε εξωτικό προορισμό.

Κι αν και ποτέ δεν αποκαλύπτει που ακριβώς βρίσκονται -εκτός κι αν είναι εξώφθαλμο, όπως όταν πήγαν όλοι μαζί στη Νέα Υόρκη- όλα δείχνουν πως φέτος επέλεξαν να πάνε στις Μαλδίβες.

Γενικά στο ζευγάρι αρέσουν τα εξωτικά μέρη για διακοπές. Το έχουν δείξει πολλές φορές από τα locations που επιλέγουν για να χαλαρώσουν οικογενειακά.. Τροπικά είχαν περάσει και τα περασμένα Χριστούγεννα και φαίνεται πως είναι παιδιά της... θάλασσας.

Κι αν κρίνουμε από την ταύτιση στο γούστο με την Ελένη Μενεγάκη με τις δυο τους να απολαμβάνουν τον ήλιο με τυρκουάζ μαγιό -είναι μάλλον το χρώμα και των δύο- αλλά και τον περιβάλοντα χώρο ακόμα και το χρωμα στο μαξιλάρι της αιώρας πίσω της στην παραλία, κάτι μας λέει πως Δούκισσα και Ελένη βρέθηκαν στο ίδιο νησί των Μαλδίβων και στο ίδιο υπερπολυτελές resort.

Η Δούκισσα εξάλλου ήταν από τις π΄ρωτες που έσπευσαν να της κάνουν σχόλιο θαυμασμού στα ποστ με τις φωτογραφίες που ανέβασε η Ελένη από εκεί. Και κάτι μας λέει οτι συναντήθηκαν κιόλας γιατί κι η Δούκισσα φαίνεται να έχει επιλέξει τις βίλλες στην παραλία για την διαμονή τους. Κι αν η Ελένη γύρισε, εκείνη είναι ακόμα εκεί αφού πήγαν πολλές μέρες αργότερα από την παρουσιάστρια και τον Μάκη Παντζόπουλο.

