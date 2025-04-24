Μία πόλη με ένδοξο παρελθόν φιλοξενεί το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», σήμερα Πέμπτη 24 Απριλίου στις 14.45. Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής βγαίνουν ζωντανά από το Μεσολόγγι, την Ιερή Πόλη και πρωτεύουσα του νομού Αιτωλοακαρνανίας. Χτισμένο ανάμεσα στην ομώνυμη λιμνοθάλασσα και στη λιμνοθάλασσα της Κλείσοβας, το Μεσολόγγι έχει σπουδαίο πνευματικό και ιστορικό παρελθόν και προσφέρει στους επισκέπτες ευκαιρίες για συναρπαστικές εμπειρίες.

Η πιο ωραία βόλτα σε μια πόλη είναι αυτή που γίνεται με ντόπιους, ιδίως όταν είναι νέοι. Περπατάμε στο Μεσολόγγι και το γνωρίζουμε με οδηγό μια τέτοια δυνατή ομάδα. Το ανακαλύπτουμε όμως και μέσα από έξυπνες και αστείες ιδέες των ανθρώπων του, online, με εργαλεία όπως το TikTok.

Με έναν ψαρά πηγαίνουμε στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου με τα φυσικά ιχθυοτροφεία, τα διβάρια, με φόντο μαγικές εικόνες της φύσης. Ψαρεύουμε, δοκιμάζουμε νόστιμο αυγοτάραχο και μαθαίνουμε για τις παλιές παραδοσιακές καλύβες των ψαράδων, τις πελάδες, που είναι χτισμένες πάνω στο νερό.

Στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, ο Κήπος των Ηρώων όπου έχουν ταφεί τα λείψανα των Ελεύθερων Πολιορκημένων, το Μουσείο, οι εκδηλώσεις με τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων, όλα θυμίζουν και εξυμνούν την Έξοδο. Συναντάμε οραματιστές που μεταφέρουν το μήνυμα των προγόνων στο μέλλον.

Ένα ουζερί, που έχει προ πολλού ξεπεράσει τα 100 χρόνια ζωής, έχει δει και ακούσει όλη την ιστορία της πόλης μέσα από τους θαμώνες του. Ανάμεσά τους ο Μεσολογγίτης λογοτέχνης Κωστής Παλαμάς. Η νεότερη γενιά έχει αναλάβει πλέον τα ηνία του ιστορικού τοπόσημου και η ελπίδα για συνέχεια ζωντανεύει ξανά.

Η Βασιλική Μπενέκου έγινε το 2020 η πρώτη πρόεδρος ομάδας μπάσκετ της Α1, γράφοντας ιστορία. Η ομάδα καλαθοσφαίρισης του Μεσολογγίου «Χαρίλαος Τρικούπης» έπαιζε τότε στην Basket League και οι νεότεροι παίκτες των Ακαδημιών ονειρεύονται να το πετύχουν ξανά.

Δείτε το trailer:

