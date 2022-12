Τελικά ποιος είναι ο Άγιος Βασίλης: Father Christmas, Noel Baba – Τα ονόματα κι οι παραδόσεις για αυτόν- Δείτε βίντεο

Μάλιστα δεν είναι λίγες οι χώρες (είτε ανήκουν στο χριστιανικό δόγμα είτε όχι) στις οποίες η έννοια του Άγιου Βασίλη μετουσιώνεται από μια εντελώς διαφορετική παρουσία (ακόμη και γυναικεία).

Για τους περισσότερους "είναι η πιο όμορφη εποχή του χρόνου".

Τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά απέχουν μόλις λίγες ημέρες και όλο και περισσότεροι ανυπομονούν για τις πολύτιμες στιγμές ξενοιασιάς, εορτασμών και φυσικά ανταλλαγής δώρων από φίλους και συγγενείς.

Τι κι αν οι περισσότεροι από εμάς έχουμε αποδεχτεί πλέον πως δεν υπάρχει, ο Άγιος Βασίλης, ο αγαπημένος Άγιος των ημερών, αναμένεται και φέτος από εκατομμύρια μικρά παιδιά ( ή ενήλικες με καρδιά μικρού παιδιού τελοσπάντων).

Παχουλός μεσήλικας με κόκκινη στολή και άσπρη πυκνή γενειάδα- κατά τα δυτικά πρότυπα- ασκητική κι επιβλητική φιγούρα για την Ορθοδοξία, ο Μέγας Βασίλειος, γνωστός και ως Βασίλειος Καισαρείας ή απλώς Άγιος Βασίλειος, είναι γνωστός σε κάθε γωνιά της γης τι κι αν από χώρα σε χώρα έχει διαφορετικό χρώμα στολής και ίσως ακόμη και εντελώς άλλη μορφή κι ονομασία.

Μάλιστα δεν είναι λίγες οι χώρες (είτε ανήκουν στο χριστιανικό δόγμα είτε όχι) στις οποίες η έννοια του Άγιου Βασίλη μετουσιώνεται από μια εντελώς διαφορετική παρουσία (ακόμη και γυναικεία).

Βρετανία

Εως και τρεις διαφορετικές ονομασίες, Santa Claus, Father Christmas ή Kris Cringle, έχει ο Άγιος Βασίλης στην Βρετανία.

Μάλιστα φορά πράσινη στολή (αν και πλέον εξίσου διαδεδομένη είναι και η εικόνα του Άγιου Βασίλη με κόκκινη στολή) .

Μάλιστα δεν φέρνει δώρα.

Απλά πήγαινε από σπίτι σε σπίτι και γλένταγε με όσους έμεναν εκεί, τρώγοντας και πίνοντας την ημέρα των Χριστουγέννων, μάλλον το αντίθετο της έννοιας του "ανοιχτοχέρη" ο άγιος στη Βρετανία.

Ιταλία

I kinda wish La Befana the Italian Christmas witch caught on instead of Santa pic.twitter.com/hltUYoDhNE — vinny (@rwiggumrules) December 22, 2022

Ιδιαιτέρως διαδεδομένη είναι η παράδοση της La Befana στην Ιταλία, που δεν ταυτίζεται άμεσα με τα Χριστούγεννα αλλά με (όπως εξάλλου μαρτυρά και τ΄ονομά της) με τα Θεοφάνεια.

Πρόκειται για μια άλλοτε κακιά γριά μάγισσα που μετανόησε και πλέον θέλει να εξιλεωθεί για τις κακές πράξεις της, χαρίζοντας δώρα και γλυκά στα παιδιά αλλά και γλυκά, πάντα στις 6 Ιανουαρίου.

Ισπανία

Σύμφωνα με την παράδοση, στην Ισπανία "χρέη- ρόλο Άγιου Βασίλη" εκτελούν μάγοι που παραπέμπουν μάλλον στους τρεις μάγους με τα δώρα.

Οι Los Reyes Magos, είναι οι 3 μάγοι , οι οποίοι χαρίζουν γλυκά και ζαχαρωτά στα παιδιά, περνώντας στις 6 Ιανουαρίου κάθε χρόνου, από τα κέντρα των ισπανικών πόλεων.

Φινλανδία

Στην Φινλανδία, ο Joulupukki, δηλαδή η Κατσίκα των Χριστουγέννων, υπάρχει για να αναπαριστά έναν άνδρα, ο οποίος μεταμορφώθηκε σε κατσίκα την Παραμονή των Χριστουγέννων.

Ευτυχώς για τα παιδιά της Φινλανδίας, ο Joulupukki, δεν έρχεται με άδεια χέρια.

Μαζί με έναν συνοδό, η κατσίκα επισκέπτεται τα σπίτια της χώρας, πηγαίνοντας από πόρτα σε πόρτα και ψάχνει για καλά και φρόνιμα παιδιά, ώστε να τους δώσει τα δώρα που τους αναλογούν.

Καταλονία

Οι Καταλονοί, γιορτάζουν τα Χριστούγεννα με τον Tio de Nadal – the Poo Log.

Τα παιδιά στολίζουν και αφήνουν κεράσματα για αυτό το ιδιαίτερο… κούτσουρο, μέχρι να έρθουν τα Χριστούγεννα.

Ανήμερα των Χριστουγέννων, σύμφωνα με την παράδοση, τραγουδούν ενώ χτυπούν το κούτσουρο, μέχρι να βγουν από μέσα του γλυκά, παιχνίδια και διάφορα δώρα. (έθιμο που μάλλον παραπέμπει στην πινάτα).

🎄 Darrer dia de trimestre amb el més pur esperit nadalenc:

🌹 Arribada del tió de Nadal a C. I. Primària 🥰

🌹 C Mitjà i Superior intercanvien els seus regals de l'amic invisible 🎁

🌹 Vivim el Cap d'Any més emocionant dels darrers anys 🥳

Vivim el Nadal,#somDominiquesTGN 🌟 pic.twitter.com/s44gMekpW8 — Dominiques Tarragona (@dominiquesTGN) December 22, 2022

Γερμανία

Κατά την παράδοση, ο Άγιος Βασίλης προσπερνά τα σπίτια των μη φρόνιμων παιδιών, για την χρονιά που πέρασε και πάει σε εκείνα που μένουν τα καλά παιδιά, για να τους αφήσει τα δώρα τους.

Παρά το ισχυρό κίνητρο του δώρου για να αποφύγουν τις άτακτες πράξεις, τα παιδιά έχουν ταυτόχρονα και το φόβητρο του Krampus ως επιπρόσθετο λόγο για να μην κάνουν αταξίες.

Πρόκειται για έναν τρομακτικό δαίμονα ο οποίος ταξιδεύει μαζί με τον Άγιο Βασίλη και … χτυπάει τα κακά παιδιά.

Ολλανδία

Krampus for the holiday~! pic.twitter.com/P1AIwk37M2 — Chris 🍄🌿 COMMS OPEN (@sutexiiart) December 22, 2022

Ο Sinterklaas και ο Black Pete, υπάρχουν στις χριστουγεννιάτικες παραδόσεις της χώρας, ήδη από τον 19ο αιώνα.

Τους δύο αυτούς χαρακτήρες, συναντάμε αρχικά σε παραδοσιακά δημοτικά τραγούδια της χώρας.

Σε αυτά, ο Sinterklaas και ο βοηθός του Black Pete, ένας Μαυριτανός, δίνουν δώρα στα παιδιά.

Αρχικά, ήταν παράδοση οι κάτοικοι της χώρας να βάφονται μαύροι, να φορούν σγουρές περούκες και να βάφουν έντονα τα χείλη τους, μιμούμενοι τον Μαυριτανό ήρωα.

Όμως, αυτός ο τρόπος εορτασμού, θεωρείται πλέον ρατσιστικός στην χώρα.

Έτσι, πολλοί διαμαρτύρονται, θέλοντας να μην υπάρχει ο χαρακτήρας του Black Pete στους εορτασμούς των Χριστουγέννων.

Γαλλία

Στην Γαλλία, ο Άγιος Βασίλης ονομάζεται Πατέρας των Χριστουγέννων – και συγκεκριμένα, Père Noël.

Αντί για κόκκινη στολή, φοράει ένα μακρύ, κόκκινο μανδύα.

Τα παιδιά στην Γαλλία, αφήνουν τα παπούτσια τους μπροστά από το τζάκι και περιμένουν όταν ξυπνήσουν να τα βρουν γεμάτα με παιχνίδια, γλυκά και δώρα που θα τους έχει αφήσει.

Όπως και στην γερμανική παράδοση, ο Père Noël, έχει για παρέα του τον Père Fouettard, ο οποίος χτυπάει τα άτακτα παιδιά της χρονιάς που πέρασε

Ρωσία και Ουκρανία

O Ded Moroz, ή αλλιώς πατέρα των πάγων, είναι μια φιγούρα, βγαλμένη από την σλαβική μυθολογία, στην οποία συνήθως περιγράφεται ως μάγος ή δαίμονας. Για να τιμωρήσει τα άτακτα παιδιά, τα απήγαγε.

The tomte represent the #WinterSolstice in Scandinavian folklore. They guard those they dwell among, or tease them. #FolkloreThursday ❄️🎅🏻❄️ pic.twitter.com/3xMNYNq7Oz — LadyTeapots🎄🫖 (@LadyTeapots) December 15, 2022

Με το πέρασμα των χρόνων, ο χαρακτήρας του Ded Moroz «μαλάκωσε», αφήνοντας πίσω την σκοτεινή εκδοχή του.

Πλέον, την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ταξιδεύει σε όλες τις σλαβικές περιοχές, κυρίως όμως στην Ρωσία και την Ουκρανία και μοιράζει δώρα. Για παρέα του, έχει την χαρωπή Snegurochka.

Σουηδία

O Tomte ή αλλιώς Jultomten, είναι ένα πλάσμα της σουηδικής λαογραφίας.

Mοιάζει με νάνο και έχει την μορφή ενός αγαλματιδίου για τον κήπο που προστατεύει το σπίτι από την κάθε κακοτυχία.

Ενώ αρχικά ήταν συνδεδεμένος με τον διάβολο, στα νεότερα χρόνια, είναι κάτι σαν τον Άγιο Βασίλη της χώρας.

Την ημέρα των Χριστουγέννων, ένας ενήλικας της οικογένειας, μεταμφιέζεται στον Tomte φορώντας μία μάσκα και ρωτάει: «Υπάρχουν καλά παιδιά σε αυτό το σπίτι;» πριν ανοίξει τον σάκο του και μοιράσει τα δώρα.

It's Russia in 2022, so Ded Moroz (Russia's Santa Claus) has ditched his troika sleigh for an armoured personnel carrier pic.twitter.com/SJansRTPlA — Francis Scarr (@francis_scarr) December 17, 2022

Mε πληροφορίες από ΒΒC- INSIDER

Πηγή: skai.gr

