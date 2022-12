The Crown: Ποια θα υποδυθεί την νεαρή - και κοινή θνητή τότε - Κέιτ Μίντλετον στην 6η σεζόν

Η γνωριμία, το ειδύλλιο και ο γάμος του πρίγκιπα Ουίλιαμ με την Κέιτ Μίντλεντον θα είναι ανάμεσα στα θέματα που θα προβάλει η 6η σεζόν του The Crown στο Netflix

Όπως αποκάλυψαν πρόσφατα οι παραγωγοί της σειράς, η Meg Bellamy είναι η ηθοποιός που θα υποδυθεί την νεαρή - και κοινή θνητή τότε - Κέιτ Μίντλετον.

Η Bellamy «θα έχει τη βαριά ευθύνη» να υποδυθεί τον ρόλο της νυν πριγκίπισσας της Ουαλίας και μελλοντικής βασίλισσας της Βρετανίας στην ιστορική σειρά «Το Στέμμα».

Η ηθοποιός θα κάνει το ντεμπούτο της μαζί με τους Rufus Kampa και Ed McVey, που θα υποδυθούν τους νεαρούς πρίγκιπες Ουίλιαμ και Χάρι αντίστοιχα.

Two actors have been cast as young Prince William in #TheCrown Season 6 on Netflix: 16-year-old Rufus Kampa and 21-year-old Ed McVey. https://t.co/5Gu0unDtFp pic.twitter.com/ztiSRqUB8f