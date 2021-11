Η Γερμανία ολοκλήρωσε με νίκη τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ, με το 4-1 επί της Αρμενίας στο Γιερεβάν να αποτελεί την ένατη νίκη της «μάνσαφτ» σε δέκα αγώνες.

Κι αν το ματς με τους Αρμένιους προβλέπεται να ξεχαστεί σύντομα, αυτό που θα μείνει είναι η εικόνα ενός σκύλου στις κερκίδες!

Το συμπαθές τετράποδο δεν βρέθηκε στο γήπεδο με τον ιδιοκτήτη του αλλά, σύμφωνα με μαρτυρίες θεατών, ήταν αδέσποτο και βρέθηκε τυχαία εκεί, προχωρώντας μάλιστα στην... κατάληψη μίας θέσης και στην παρακολούθηση του αγώνα!

Who let the dogs out 🐶🐶🐶?



Der Hund soll sich ins Stadion in Eriwan eingeschleust haben und laut dem Fotografen des Bildes keinen Besitzer haben. #ARMGER #GER #DFB pic.twitter.com/L8q4IvLdRM