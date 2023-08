ΥΠΠΟ: Δημιουργία Κέντρου Μελέτης για το Καρναβάλι και το Θέατρο Σκιών στα Παλαιά Σφαγεία τηςΠάτρα Πολιτισμός 16:37, 04.08.2023 linkedin

Η σύμβαση αφορά στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Κέντρου Μελέτης για το Καρναβάλι και το Θέατρο Σκιών με προϋπολογισμό 4.799.700 ευρώ