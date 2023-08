«Η Σύρα του Μάρκου Βαμβακάρη»: 7ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου στη Σύρο Πολιτισμός 14:57, 04.08.2023 linkedin

Η Σύρος υποδέχεται για έβδομη χρονιά το Φεστιβάλ Ρεμπέτικου «Η Σύρα του Μάρκου Βαμβακάρη» - Το Φεστιβάλ φέτος είναι αφιερωμένο σε δύο εμβληματικές μορφές της λαϊκής μουσικής: τον Γιάννη Παπαϊωάννου και τον Στέλιο Βαμβακάρη