Ενώπιον μιας σπουδαίας ανακάλυψης βρέθηκε τυχαία μια ερευνήτρια στο Λονδίνο. Καθώς ερευνούσε έναν χάρτη της περιοχής του Λονδίνου, του 1668, κατάφερε να εντοπίσει για πρώτη φορά την ακριβή τοποθεσία του σπιτιού του William Shakespeare.

Μέχρι σήμερα ήταν γνωστό ότι ο σπουδαίος δραματουργός διέθετε κατοικία στο Blackfriars, έναν χώρο που προερχόταν από δομινικανικό μοναστήρι του 13ου αιώνα. Ωστόσο, θεωρούνταν απλώς ότι βρισκόταν κάπου κοντά στην πύλη της περιοχής.

Η νέα ανακάλυψη, όμως, αποκαλύπτει την ακριβή θέση, το μέγεθος και τη διαρρύθμιση του σπιτιού, καθώς και τον περιβάλλοντα χώρο. Όπως δήλωσε η καθηγήτρια Lucy Munro από το King’s College London, τα νεότερα στοιχεία προέκυψαν όταν εντόπισε έναν χάρτη της περιοχής από το 1668 στα Αρχεία του Λονδίνου.

Συγκρίνοντας τον χάρτη με ήδη γνωστές περιγραφές, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είχε βρει αδιάσειστα στοιχεία για το ακίνητο.

Το σπίτι φαίνεται πως είχε σχήμα Γ, με ένα τμήμα του να εκτείνεται πάνω από την πύλη, ενώ δίπλα του βρίσκονταν και άλλα κτίρια, όπως μια ταβέρνα με την ονομασία “Sign of the Cock”. Δεν επρόκειτο για τεράστιο ακίνητο, αλλά ήταν αρκετά ευρύχωρο — τόσο ώστε κάποια στιγμή να χωριστεί σε δύο κατοικίες.

Όταν ο Shakespeare το αγόρασε, το 1613, το Blackfriars θεωρούνταν μια εύπορη και αριστοκρατική περιοχή, αν και σταδιακά άλλαξε χαρακτηριστικά και μετατράπηκε σε συνοικία με εμφανή την παρουσία τόσο ευγενών όσο και επαγγελματιών.

Η ανακάλυψη αυτή φωτίζει και τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Αμφισβητεί την άποψη ότι μετά την πυρκαγιά του θεάτρου Globe το 1613 αποσύρθηκε οριστικά στο Stratford-upon-Avon. Αντιθέτως υπάρχουν ενδείξεις ότι συνέχισε να δραστηριοποιείται θεατρικά, συνεργαζόμενος, μεταξύ άλλων, με τον John Fletcher στο έργο «The Two Noble Kinsmen».

Παράλληλα, η Munro εκφράζει αμφιβολίες για το αν η αγορά του ακινήτου έγινε αποκλειστικά για επενδυτικούς λόγους. Το γεγονός ότι βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το Globe υποδηλώνει μάλιστα ότι ο Shakespeare παρέμενε ενεργός και συνδεδεμένος με τη θεατρική ζωή του Λονδίνου.

Όπως επισημαίνει, δεν πρόκειται για την εικόνα ενός απομονωμένου ιδιοφυούς, αλλά για έναν δημιουργό που συνεργάζεται, επενδύει και συμμετέχει ενεργά στον θεατρικό κόσμο της εποχής του.

Η ίδια θεωρεί ότι η ανακάλυψη αυτή αποδεικνύει πως υπάρχουν ακόμη άγνωστες πτυχές στη ζωή του Shakespeare που παραμένουν ανεξερεύνητες.

Η μελέτη της θα δημοσιευτεί στο Times Literary Supplement στις 17 Απριλίου. Ο Will Tosh από το Shakespeare’s Globe χαρακτήρισε την ανακάλυψη «εντυπωσιακή», σημειώνοντας ότι προσφέρει μια πιο ζωντανή εικόνα του Σαίξπηρ ως ανθρώπου του Λονδίνου — τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά.

