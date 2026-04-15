Η ντοπιολαλιά από τη Λευκάδα που 2 κάτοικοι προσπαθούν να την κρατήσουν ζωντανή

Δυο νέοι άνθρωποι ,που αγαπούν τη Λευκάδα για όλα όσα την κάνουν να ξεχωρίζει, αλλά κυρίως για το γλωσσικό της ιδίωμα, έχουν δημιουργήσει για να αναδείξουν την ντοπιολαλιά μια σειρά διαδικτυακών επεισοδίων με πολύ χιούμορ και φαντασία.

Οι ίδιοι γράφουν τα σενάρια και υποδύονται τους χαρακτήρες, δέχονται ωστόσο και πολλές παρεμβάσεις από συντοπίτες τους, που έχουν γίνει φανατικοί θεατές της σειράς με τον τίτλο ΤΟΥΤΑ ΚΕΙΝΑ.

Ο Νίκος και η Ειρήνη μίλησαν στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ γι' αυτό το εγχείρημα, που όχι μόνο χαρίζει γέλιο, αλλά είναι και μέσο για να μείνει ζωντανή η ντοπιολαλιά.

Πηγή: skai.gr

