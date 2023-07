Σάρωσε τις υποψηφιότητες στα βραβεία Emmy η σειρά Succession

Η 75η τελετή απονομής των βραβείων Emmy, των «Όσκαρ της τηλεόρασης», είναι προγραμματισμένη για τις 18 Σεπτεμβρίου όμως ενδέχεται να αναβληθεί στην περίπτωση που κηρύξουν απεργία οι ηθοποιοί του Χόλιγουντ.

Η δραματική σειρά Succession του HBO, που αφηγείται τον ανελέητο ανταγωνισμό στους κόλπους μιας πανίσχυρης οικογένειας για τον έλεγχο ενός δημοσιογραφικού οργανισμού-κολοσσού, «σάρωσε» στις υποψηφιότητες για τα βραβεία Emmy, συγκεντρώνοντας συνολικά 27.

Απέναντί της η «οικογένεια Ρόι» θα βρει τη σειρά The Last of Us, ένα δυστοπικό road-movie που περιγράφει έναν κατεστραμμένο κόσμο, καθώς και τη σειρά The White Lotus, μια κοινωνική σάτιρα που παρακολουθεί τις νευρώσεις των πλούσιων πελατών και των υπαλλήλων ενός ξενοδοχείου στη Σικελία. Και οι δύο σειρές είναι παραγωγές του HBO και συγκέντρωσαν 24 και 23 υποψηφιότητες αντίστοιχα.

Στην κατηγορία καλύτερης κωμωδίας, υποψήφιες είναι μεταξύ άλλων οι σειρές Abbot elementary, The Bear και Wednesday.

Ακολουθούν οι υποψηφιότητες στις κυριότερες κατηγορίες

Καλύτερη δραματική σειρά

"Andor"

"Better Call Saul"

"The Crown"

"House of the Dragon"

"The Last of Us"

"Succession"

"The White Lotus"

"Yellowjackets"

Καλύτερη κωμική σειρά

"Abbott Elementary"

"Barry"

"Jury Duty"

"The Bear"

"The Marvelous Mrs. Maisel"

"Only Murders in the Building"

"Ted Lasso"

"Wednesday"

Καλύτερη μίνι σειρά ή ανθολογία

"Beef"

"Black Bird"

"Dahmer-Monster: The Jeffrey Dahmer Story"

"Daisy Jones & The Six"

"Fleishman is in Trouble"

"Obi-Wan Kenobi"

Καλύτερος ηθοποιός σε κωμωδία

Μπιλ Χάντερ, "Barry"

Μάρτιν Σορτ, "Only Murders in the Building"

Τζέισον Σουντέικις, "Ted Lasso"

Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, "The Bear"

Τζέισον Σίγκελ, "Shrinking"

Καλύτερη ηθοποιός σε κωμωδία

Κριστίνα Άπλγκεϊτ, "Dead to Me"

Ρέιτσελ Μπροσνάχαν, "The Marvelous Mrs. Maisel

Κουίντα Μπράνσον, "Abbott Elementary"

Νατάσα Λιόν, "Poker Face"

Τζίνα Ορτέγκα, "Wednesday"

Καλύτερος ηθοποιός σε δραματική σειρά

Μπράιαν Κοξ, "Succession"

Κίραν Κάλκιν, "Succession"

Μπόμπ Όντενκερκ, "Better Call Saul"

Πέντρο Πασκάλ, "The Last of Us"

Τζέρεμι Στρονγκ, "Succession"

Τζέφ Μπρίτζες, "The Old Man"

Καλύτερη ηθοποιός σε δραματική σειρά

Μέλανι Λίνσκι, "Yellowjackets"

Ελίζαμπεθ Μος, "The Handmaid's Tale"

Μπέλα Ράμσεϊ, "The Last of Us"

Σάρα Σνουκ, "Succession"

Σάρον Χόργκαν, "Bad Sisters"

Κέρι Ράσελ, "The Diplomat"

Καλύτερος ηθοποιός σε μίνι σειρά ή τηλεταινία

Τάρον Έγκερτον, "Black Bird"

Ίβαν Πίτερς, "Dahmer-Monster: The Jeffrey Dahmer Story"

Ντάνιελ Ράντκλιφ, "Weird: The Al Yankovic Story"

Μάικλ Σάνον, "George & Tammy"

Στίβεν Γέουν, , "Beef"

Κουμάλ Ναντζιάνι, "Welcome to Chippendales"

Καλύτερη ηθοποιός σε μίνι σειρά ή τηλεταινία

Λίζι Κάπλαν, "Fleishman Is In Trouble"

Ντόμινικ Φίσμπακ, "Swarm"

Ράιλι Κίου, Daisy Jones & The Six"

Τζέσικα Τσαστέιν, "George and Tammy"

Άλι Γουόνγκ, "Beef"

Κάθριν Χαν, "Tiny Beautiful Things"

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

