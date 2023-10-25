Με τον τίτλο «ANCIENT GREECE - Τhe Εxhibition» κάνει επίσημα εγκαίνια την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου στη Βουδαπέστη η μεγαλύτερη παραγωγή θεματικού πάρκου που έγινε ποτέ για την Αρχαία Ελλάδα, ξεκινώντας την Ευρωπαϊκή της περιοδεία στο διεθνές εκθεσιακό κέντρο Etele Plaza.

Ένα απίστευτο ταξίδι στην αρχαιότητα “ανοίγει” τις πόρτες του και καλεί μικρούς και μεγάλους να θαυμάσουν από κοντά το μεγαλείο της ελληνικής ιστορίας και μυθολογίας.

Ένα θεματικό πάρκο για την Σπάρτη, την Αθήνα, την Μακεδονία, την Τροία, τις Θερμοπύλες, τους Μεγάλους Φιλοσόφους, την Τέχνη, την Αρχιτεκτονική, τις Εφευρέσεις και πολλά άλλα.

Γνώρισε από κοντά εντυπωσιακά αγάλματα του Άτλα, του Ηρακλή, της Αμαζόνας, του Αχιλλέα, του Λεωνίδα, του Μινώταυρου, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Δία, της θεάς Αθηνάς. Αλλά και πελώριες κατασκευές όπως το Τρωικό Άλογο και η το Πολεμικό Πλοίο με το οποίο η Αθήνα κυρίευσε όλη την Μεσόγειο!

Με τη συνεργασία αρχαιολόγων και μουσικολόγων, αυτή η έκθεση υπόσχεται να αναδείξει την Αρχαία Ελλάδα με τρόπο που θα γράψει Ιστορία. Στο θεματικό πάρκο θα παρουσιαστούν μια εκτενή συλλογή από αντίγραφα αρχαιολογικών ευρημάτων, έργα τέχνης, αντικείμενα και εκθέματα που αφορούν την πολιτιστική, ιστορική και φιλοσοφική και πολεμική κληρονομιά της Αρχαίας Ελλάδας.

Μια υπερπαραγωγή της Placebo Events σε συνεργασία με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ)

Μείνετε συντονισμένοι για τους επόμενους σταθμούς της διεθνούς περιοδείας και την πολυαναμενόμενη έλευσή της στην Ελλάδα.

