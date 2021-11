Το «εμβόλιο» ανακηρύχθηκε σήμερα Δευτέρα «λέξη της χρονιάς» 2021 από το περίβλεπτο διαδικτυακό αμερικανικό λεξικό Merriam-Webster με το σκεπτικό ότι, εκτός από το κυριότερο φαρμακευτικό σκεύασμα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της Covid-19, υπήρξε επίσης «πολιτικό επιχείρημα και πηγή διχασμού».

«Είναι σπάνιες οι λέξεις που μπορούν να εκφράσουν τόσα πράγματα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο», ανέφερε το λεξικό στην ανακοίνωσή του.

«Η λέξη εμβόλιο (vaccine) σήμαινε πολλά περισσότερα πράγματα, πέραν της ιατρικής, το 2021. Για πολλούς, συμβολίζει την πιθανή επιστροφή στη ζωή όπως ήταν πριν από την πανδημία. Αλλά βρέθηκε επίσης στο επίκεντρο της συζήτησης για τις προσωπικές επιλογές, τον πολιτικό προσανατολισμό, τους επαγγελματικούς κανονισμούς, την ασφάλεια στο σχολείο, την ανισότητα στον τομέα της υγείας και τόσων άλλων», πρόσθεσε.

Οι έρευνες για μια θεραπεία του νέου κορονοϊού που εντοπίστηκε στην Κίνα τον χειμώνα του 2019 ξεκίνησαν σε όλον τον κόσμο από την αρχή της πανδημίας. Τα εμβόλια στα οποία χρησιμοποιείται η νέα τεχνολογία του αγγελιοφόρου RNA (mRNA) αναπτύχθηκαν γρήγορα, δοκιμάστηκαν και παρήχθησαν σε μεγάλη κλίμακα. Στις ΗΠΑ οι πρώτες δόσεις χορηγήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2020 και στις αρχές της φετινής χρονιάς ξεκίνησε μια εκστρατεία μαζικού εμβολιασμού του πληθυσμού.

The word ‘vaccine’

- saw a 601% increase in lookups this year over last.

- had continual spikes of attention through the year.

- was about much more than medicine in 2021.



‘Vaccine’ is our 2021 #WordOfTheYear.https://t.co/i7QlIv15M3