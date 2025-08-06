Θέατρο στη Στέγη: Οιδίποδας

Από το West End του Λονδίνου στην Αθήνα. Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση για άλλη μια χρονιά φιλοξενεί έναν σπουδαίο ξένο σκηνοθέτη στην πρώτη του συνεργασία με Έλληνες ηθοποιούς. Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Βρετανός σκηνοθέτης και θεατρικός συγγραφέας Robert Icke υπογράφει μια εκρηκτική διασκευή του Οιδίποδα μετατρέποντάς την κλασική τραγωδία σε ένα σκοτεινό, συναρπαστικό πολιτικό-οικογενειακό θρίλερ που θα μας καθηλώσει. Δυνατές ερμηνείες από κορυφαίους Έλληνες ηθοποιούς, ανατροπές, μυστικά και συγκρούσεις που κόβουν την ανάσα.

Μετά από μια σειρά sold-out παραστάσεων στο West End του Λονδίνου και παράλληλα σχεδόν με το Broadway στη Νέα Υόρκη, η βραβευμένη με Olivier παραγωγή της τραγωδίας του Σοφοκλή καταφθάνει στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Σε διασκευή και σκηνοθεσία του Ρόμπερτ Άικ, ο Οιδίποδάς του ανεβαίνει από τις 20 Νοεμβρίου στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης, αυτή τη φορά με έναν ελληνικό θίασο.

Βραδιά εκλογών. Ένας ικανός ηγέτης, φαβορί της εκλογικής κούρσας. Ένα χρονόμετρο που μετρά αντίστροφα προς τον θρίαμβο. Οι δημοσκοπήσεις προβλέπουν μια συντριπτική νίκη. Αναμένονται σαρωτικές αλλαγές. Μπορεί η ιστορία του Οιδίποδα να μας είναι γνωστή, αυτή όμως τη σύγχρονη ανάγνωση ενός αρχέγονου μύθου δεν την είχαμε φανταστεί. Το έργο του Ρόμπερτ Άικ σε γραπώνει και σε συγκλονίζει. Τι συμβαίνει όταν όλα όσα πίστευες καταρρέουν; Όταν η ίδια σου η ύπαρξη συντρίβεται μπροστά στα μάτια σου;

Το σοφόκλειο δράμα του 428 π.Χ. για την αμείλικτη δύναμη του πεπρωμένου διαβάζεται ξανά μέσα από το πρίσμα της δημόσιας εικόνας, της ευθύνης, της εξουσίας και του ανθρώπινου ορίου. Με αμείωτη ένταση, σαρδόνιο χιούμορ και σκηνές που ακροβατούν ανάμεσα στο πολιτικό θρίλερ και την οικογενειακή τραγωδία, ο Βρετανός θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης Ρόμπερτ Άικ –γνωστός στο ελληνικό κοινό από το The Doctor και τη διασκευή στο 1984 του George Orwell– επιστρέφει με έναν Οιδίποδα που θα συζητηθεί.

Νίκος Κουρής , Καρυοφυλλιά Καραμπέτη © Yiorgos Kaplanidis

Με τον Νίκο Κουρή και την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη στους ρόλους του Οιδίποδα και της Ιοκάστης, τον Αλέξανδρο Μυλωνά ως Κρέοντα και τη Ράνια Οικονομίδου ως Μερόπη (ένα πρόσωπο που εισάγει ο Άικ στο έργο) αλλά και τους Κώστα Νικούλι, Σωκράτη Πατσίκα, Τάκη Σακελλαρίου, Χαρά Γιώτα, Γιώργο Ζιάκα, Γιάννη Τσουμαράκη και Δανάη-Αρσενία Φιλίδου να συγκροτούν ένα τραπέζι μιας οικογενειακής και πολιτικής συνάθροισης που εκτρέπεται οριστικά. Σε μετάφραση στα ελληνικά από τον Νίκο Χατζόπουλο και συνεργάτη σκηνοθέτη για την ελληνική εκδοχή τον Πρόδρομο Τσινικόρη. Φορτισμένη με πολιτική, κοινωνική και υπαρξιακή ένταση, μια ηλεκτρισμένη εκδοχή του μύθου του Οιδίποδα που δεν πρέπει να χάσουμε.

Συντελεστές

Διασκευή & Σκηνοθεσία: Robert Icke

Σκηνικά: Hildegard Bechtler

Κοστούμια: Wojciech Dziedzic

Φωτισμοί: Natasha Chivers

Συνεργάτρια Φωτισμών: Charlotte Burton

Ήχος: Tom Gibbons

Συνεργάτης Ήχου: Erwin Sterk

Σχεδιασμός Βίντεο: Tal Yarden

Σκηνοθέτρια αναβίωσης: Lizzie Manwaring

Παραγωγή του αρχικού έργου: International Theater Amsterdam

Συντελεστές ελληνικής παραγωγής

Μετάφραση: Νίκος Χατζόπουλος

Συνεργάτης Σκηνοθέτης για την ελληνική εκδοχή: Πρόδρομος Τσινικόρης

Βοηθός Σκηνοθέτριας αναβίωσης: Κορίνα Βασιλειάδου

Συνεργάτρια Σκηνογράφου: Μικαέλα Λιακατά

Υπεύθυνη Σκηνικών Αντικειμένων: Αθηνά Μποτωνάκη

Βοηθός Σκηνικών: Μαρία Σταθοπούλου

Συνεργάτρια Ενδυματολόγου: Μαρία Καραπούλιου

Εκτέλεση Παραγωγής: Ζωή Μουσχή & Ρένα Ανδρεαδάκη

Ερμηνεύουν: Χαρά Γιώτα, Γιώργος Ζιάκας, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Νίκος Κουρής, Αλέξανδρος Μυλωνάς, Κώστας Νικούλι, Ράνια Οικονομίδου, Σωκράτης Πατσίκας, Τάκης Σακελλαρίου, Γιάννης Τσουμαράκης, Δανάη-Αρσενία Φιλίδου

Ελληνική παραγωγή: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Η προπώληση για τους Φίλους της Στέγης αρχίζει στις 15 Σεπτεμβρίου και για το γενικό κοινό στις 20 Σεπτεμβρίου.

Διαβάστε περισσότερα για τον Robert Icke

Ο Ρόμπερτ Άικ είναι βραβευμένος Άγγλος συγγραφέας και θεατρικός σκηνοθέτης. Υπήρξε ο πρώτος Ibsen Artist in Residence στο International Theater Amsterdam, κατόπιν πρόσκλησης του Ivo van Hove και με την υποστήριξη του ιδρύματος Philip Loubser. Ανάμεσα στις τιμητικές διακρίσεις του περιλαμβάνονται δύο βραβεία Καλύτερου Σκηνοθέτη της εφημερίδας Evening Standard (τα πιο περίβλεπτα θεατρικά βραβεία της Βρετανίας), δύο βραβεία Καλύτερου Σκηνοθέτη του Κύκλου Κριτικών του Ηνωμένου Βασιλείου (Critics’ Circle), το βραβείο Kurt Hübner για την πρώτη του παραγωγή στη Γερμανία και δύο βραβεία Olivier, το ένα Καλύτερου Σκηνοθέτη, με το οποίο έγινε ο νεότερος νικητής του συγκεκριμένου βραβείου. Είναι μέλος της βρετανικής Βασιλικής Εταιρείας Λογοτεχνίας (Royal Society of Literature).

