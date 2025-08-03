Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη εγκαινίασε το πλήρως αποκατεστημένο Αρχαιολογικό Μουσείο της Λήμνου, το 28ο από τον Ιούλιο του 2019, και με νέα, πλήρως αναβαθμισμένη και σύγχρονη, επανέκθεσή του.

Το Μουσείο, το οποίο είχε πληγεί από τον σεισμό του 2014, παραδόθηκε χτες, στους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού, αντάξιο των μοναδικών αρχαιολογικών θησαυρών του τόπου.

Το αρχαιολογικό Μουσείο Λήμνου βρίσκεται στη Μύρινα. Στεγάζεται σε διώροφο νεοκλασικό κτίριο στο Ρωμαίικο γιαλό, που λειτουργεί από το 1961.

Παρουσιάζει την ιστορική εξέλιξη του νησιού από τη χαλκολιθική περίοδο έως τη Ρωμαιοκρατία με ευρήματα σχεδόν από όλους τους αρχαιολογικούς τόπους του νησιού, την Πολιόχνη, τα Καβείρια, την Ηφαιστεία, το ιερό της Αρτέμιδος, την Μύρινα.

Το έργο υλοποιήθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020», με συνολικό προϋπολογισμό 3.000.000 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

