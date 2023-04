The Sisters Of Mercy: Το θρυλικό ροκ συγκρότημα έρχεται τον Ιούλιο στην Ελλάδα για συναυλία

Μετά τις περσινές εμφανίσεις τους σε Κρήτη και Θεσσαλονίκη, επισκέπτονται φέτος και την Αθήνα για να αποδείξουν πως διανύουν μια από τις καλύτερες φάσεις της πολυτάραχης πορείας τους

Το θρυλικό συγκρότημα «The Sisters Of Mercy» θα επισκεφθούν το καλοκαίρι τη χώρα μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν μια συναυλία την Κυριακή 23 Ιουλίου, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στο πλαίσιο του «Death Disco Athens Open Air Festival».

Μετά τις περσινές εμφανίσεις τους σε Κρήτη και Θεσσαλονίκη, επισκέπτονται φέτος και την Αθήνα για να αποδείξουν πως διανύουν μια από τις καλύτερες φάσεις της πολυτάραχης πορείας τους. Temple of Love, Μore, Alice, Lucretia (my reflection), Dominion, Vision Thing, This Corrosion και τόσα άλλα παλιά, που μαζί με τα καινούργια τους τραγούδια, και φυσικά την μυθική φιγούρα του Andrew Eldritch να δεσπόζει επί σκηνής, θα βάλουν… φωτιά στην Τεχνόπολη.

Η διάσημη βρετανική μπάντα ηγείται των 14 συνολικά συγκροτημάτων που θα περάσουν από τις δύο σκηνές της διήμερης διοργάνωσης, η οποία θα διεξαχθεί το Σάββατο 22 και Κυριακή 23 Ιουλίου.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν το δημοφιλές ιρλανδο-βρετανικο ντουέτο ηλεκτρονικής μουσικής VNV Nation. Από όταν πρωτοξεκίνησαν, στα μέσα των 90’s, το ελληνικό κοινό τους αγκάλιασε με θέρμη και αυτοί με τη σειρά τους, με κάθε ευκαιρία, ανταπέδιδαν αφενός με τους σπουδαίους δίσκους να διαδέχονται ο ένας τον άλλον αφετέρου με αξέχαστες συναυλίες.

Το επιστέγασμα, όμως, αυτής της ιδιαίτερης σχέσης τους με το ελληνικό κοινό ήταν η επίσκεψή τους το 2016, την εποχή των μνημονίων, όπου ήρθαν όχι μόνο χωρίς αμοιβή, αλλά πληρώνοντας οι ίδιοι όλα τα έξοδά τους και πρόσφεραν όλη την είσπραξη της συναυλίας σε κοινωφελή ιδρύματα, σε μια άνευ προηγουμένου κίνηση στήριξης και αλληλεγγύης.

Με ένα ολόφρεσκο άλμπουμ στις αποσκευές τους, το «Electric Sun», headline εμφανίσεις σε όλα τα σημαντικά dark alternative festivals της Ευρώπης και έναν χαρισματικό performer, τον μοναδικό Ronan Harris, που δεν επιτρέπει σε κανέναν να μένει αμέτοχος στις συναυλίες τους, οι VNV έρχονται πανέτοιμοι για ένα εκρηκτικό live.

Σάββατο 22 Ιουλίου 2023

VNV NATION

THE SOFT MOON

SELOFAN

RUE OBERKAMPF

PLOHO

KALTE NACHT

YOUTH VALLEY

Κυριακή 23 Ιουλίου 2023

THE SISTERS OF MERCY

SHE PAST AWAY

ACTORS

ABSOLUTE BODY CONTROL

MECANO UN. LTD

MECHANIMAL

DATA FRAGMENTS

