Θανάσης Παπακωνσταντίνου: Ακυρώνεται η σημερινή συναυλία στο Θέατρο Βράχων Πολιτισμός 12:23, 27.09.2023

Λόγω καιρικών φαινομένων και της έκδοσης προειδοποιητικού μηνύματος για τον περιορισμό των μετακινήσεων, η προγραμματισμένη συναυλία του Θανάση Παπακωνσταντίνου στο Θέατρο Βράχων δεν θα πραγματοποιηθεί