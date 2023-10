«Στη Φωτιά»: Η ταινία που πρωταγωνιστεί η Juliette Binoche θα «ανοίξει» το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης Πολιτισμός 13:15, 06.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

68

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η ταινία αποτελεί την επίσημη υποψηφιότητα της Γαλλίας για τα Όσκαρ