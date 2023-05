Σπάνιο έργο του Κλιμτ πωλείται για 45 εκατ. δολάρια - Δείτε video

Τα ιμπρεσιονιστικά τοπία δεν είναι το πρώτο που έρχεται στον νου όταν κάποιος σκέφτεται τον Γκούσταβ Κλιμτ, αλλά το σπάνιο τοπίο του «Insel im Attersee» (1902) προέκυψε από μια ιδιωτική συλλογή στη Νέα Υόρκη. Το σπάνιο έργο θα δημοπρατηθεί στις 16 Μαΐου από τον οίκο δημοπρασιών Sotheby's, με τιμή που θα αγγίξει τα 45 εκατ. δολάρια.

Ο Κλιμτ επηρεάστηκε -σε μεγάλο βαθμό- από τη φύση και περνούσε τα καλοκαίρια του στην αυστριακή και ιταλική ύπαιθρο. Συχνά παραθέριζε μαζί με τη σύντροφο της ζωής του, την αυστριακή σχεδιάστρια μόδας, Εμίλιε Φλέγκε, και την οικογένειά της στο σπίτι τους στη λίμνη Attersee.

Gustav Klimt’s rare ‘Insel im Attersee’ landscape painting is making its auction debut at Sotheby’s New York spring sales and is expected to fetch $45 million pic.twitter.com/MLMgJlQOKs