Poor Things: Ένα φαβορί για τα Όσκαρ... «με άρωμα Ελλάδας»

Εντός Δεκεμβρίου αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες το νέο πολυσυζητημένο κινηματογραφικό εγχείρημα του Έλληνα δημιουργού Γιώργου Λάνθιμου, ο οποίος έχει γίνει διεθνώς γνωστός για την αιρετική, πρωτοποριακή του ματιά που σε κάθε νέα του ταινία γίνεται καλύτερη.

Με πρωταγωνίστρια τη μοναδική Εmma Stone, η ταινία «Poor Things» έκανε πρεμιέρα στη φετινή ογδοηκοστή έκδοση του περίοπτου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας όπου βραβεύτηκε με τον Χρυσό Λέοντα αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές. Επόμενος σταθμός τα επικείμενα Όσκαρ.

Το «Poor Things» είναι ταινία επιστημονικής φαντασίας, φετινής παραγωγής, σε σκηνοθεσία Γιώργου Λάνθιμου και σενάριο του θεατρικού συγγραφέα και στενού συνεργάτη του Λάνθιμου, Τόνι Μακναμάρα.

Η υπόθεση έχει βασιστεί στο μυθιστόρημα «Χαμένα Κορμιά» που είχε κυκλοφορήσει το 1993 και η πλοκή ακολουθεί τη Μπέλα, μια νεαρή γυναίκα της Βικτωριανής εποχής, που έχει… αναστηθεί μετά την αυτοκτονία της. Στη συντροφιά ενός άνδρα δικηγόρου, η πρώην ζωντανή γυναίκα αρχίζει να εξερευνά τα βαθύτερα μονοπάτια του υποσυνειδήτου της.

Πρόκειται επί της ουσίας για μια σύγχρονη διασκευή του μύθου του Φρανκεστάιν με την πανέμορφη νεαρή Μπέλα να έχει αυτοκτονήσει για να γλυτώσει από τον βίαιο άνδρα της. Στη ζωή έχει επιστρέψει μέσω ενός εκκεντρικού και ιδιοφυούς επιστήμονα που της δίνει το μυαλό ενός μικρού μωρού. Μαζί με τον δικηγόρο Ντάνκαν, η πρωταγωνίστρια θα περιπλανηθεί σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης.

«Το έργο παρουσιάζει την ιστορία ενός φανταστικού πλάσματος αλλά δεν θα υπήρχε χωρίς την Έμα Στόουν, η οποία είναι ένα άλλο φανταστικό πλάσμα. Το φιλμ αυτό είναι δικό της, χωρίς εκείνη δεν θα υπήρχε» δήλωσε ο Λάνθιμος μετά τη βράβευση στη Βενετία.

Διθυραμβικές κριτικές για την ταινία έχουν δημοσιευθεί από εφημερίδες όπως η ιταλική La Repubblica, η New York Times, το Euronews και το Associated Press.

«Ο Έλληνας μάγος του παράδοξου κερδίζει το κορυφαίο βραβείο της Βενετίας» έγραψε το France 24.

Μια πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία έιναι ότι τη συγκεκριμένα ιδέα ο Λάνθιμος την κυνηγούσε προς υλοποίηση από το 2009, έτος κατά το οποίο είχε συναντηθεί με τον συγγραφέα του βιβλίου για να του ζητήσει τα πνευματικά δικαιώματα. Αφού μεσολάβησε η τεράστια επιτυχία της Ευνοούμενης, ο Λάνθιμος επισκέφτηκε ξανά τον Γκρέι και τον έπεισε. Τα γυρίσματα έγιναν στην Ουγγαρία.

Το καστ συμπληρώνουν μεταξύ άλλων οι Ραμού Γιούσεφ, Τζέροντ Καρμάικλ και Κρίστοφερ Άμποτ.

