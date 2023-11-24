«Θα μιλήσουν άλλοι»: Αξιοποιώντας τις προφορικές μαρτυρίες στο θέατρο

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο ΠέΖΟ και την Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Καλλιθέας-Τζιτζιφιών (ΟΠΙΚΑ-Τ), οργανώνει εκδήλωση με θέμα την αξιοποίηση των προφορικών μαρτυριών στο θέατρο, την Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου 2023 (ώρα 19:30), στο Κτίριο ΠΙΟΠ, στον Ταύρο.

Στην εκδήλωση, ο Δέδες Τσούκας και η Χαρά Γεωργιάδου, ιδρυτικά μέλη της ΟΠΙΚΑ-Τ, θα μιλήσουν για τη δράση της ομάδας από τη σύστασή της έως σήμερα. Θα ακολουθήσει, η Γωγώ Βαρζελιώτη, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ, προσεγγίζοντας το θέμα της αξιοποίησης των προφορικών μαρτυριών σε όψεις της ιστορίας και μελέτης του θεάτρου.

Τον κύκλο των σύντομων εισηγήσεων θα κλείσουν οι εκπαιδευτικοί και μέλη του ΔΣ του Συλλόγου ΠέΖΟ, Θεολογία Γεωργίου και Γιάννης Κλαδάκης.

Στη συνέχεια, μέλη του Συλλόγου ΠέΖΟ θα παρουσιάσουν τη μουσικοθεατρική παράσταση «Θα μιλήσουν άλλοι», βασισμένη σε μαρτυρίες κατοίκων της Καλλιθέας που συγκέντρωσαν μέλη της ΟΠΙΚΑ-Τ. Την εκδήλωση, που συντονίζει η Χρύσα Νικολάου, προϊσταμένη της Βιβλιοθήκης ΠΙΟΠ, πλαισιώνει σχετική έκθεση φωτογραφίας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Απαραίτητη η κράτηση θέσης. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Βιβλιοθήκη ΠΙΟΠ, στο τηλέφωνο 210 3418051, Δευτ.-Παρ. 10:00-17:00.

Πηγή: skai.gr

