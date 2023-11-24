Η πιο μεγάλη και κεφάτη νεανική κινηματογραφική γιορτή της Ελλάδας, το 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, με επίκεντρο τον Πύργο και την Αμαλιάδα, θα παρουσιάσει στις 2-9 Δεκεμβρίου ένα πλούσιο πρόγραμμα ταινιών για παιδιά, εφήβους και όλη την οικογένεια, με ελεύθερη είσοδο.

Η μεγάλη νεανική γιορτή του σινεμά αποτελείται από 3+1 πυλώνες: Το 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, την 23η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας Camera Ζizanio, το School Cinema - δράσεις κινηματογραφικής εκπαίδευσης, καθώς και δράσεις για επαγγελματίες του κινηματογράφου και της εκπαίδευσης.

Ταινίες απ' όλο τον κόσμο θα προβληθούν φέτος σε τουλάχιστον 10 πόλεις, αφού εκτός από τις κλασικές κεντρικές δραστηριότητες στον Πύργο και την Αμαλιάδα, θα πραγματοποιηθούν προβολές και στα Λεχαινά, τη Γαστούνη, τη Ζαχάρω και το Βαρθολομιό στην περιφερειακή ενότητα Ηλείας, αλλά και την Πάτρα, το Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, το Αίγιο, τη Ζάκυνθο και αλλού.

Στις 9-17 Δεκεμβρίου 2023, η ψηφιακή πλατφόρμα του Φεστιβάλ online.olympiafestival.gr θα φιλοξενήσει ένα συναρπαστικό πρόγραμμα με ταινίες μικρού μήκους απ' τα διαγωνιστικά προγράμματα, που απευθύνεται στα παιδιά και τους νέους όλης της χώρας. Το φεστιβάλ Ολυμπίας άλλωστε είναι γνωστό και για τον εκπαιδευτικό εκτός από τον ψυχαγωγικό του ρόλο, με αποδέκτες απομακρυσμένα σχολεία και παιδιά με περιορισμένη πρόσβαση στο πολιτιστικό προϊόν.

Προσεκτικά επιλεγμένες από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ Δημήτρη Σπύρου, οι ταινίες του προγράμματος καταπιάνονται με όλα όσα απασχολούν τα παιδιά και τους νέους στον σύγχρονο κόσμο: φιλία, οικογένεια, έρωτας, σχέσεις, σχολείο, σόσιαλ μίντια αλλά και πόλεμος, απώλεια, πανδημία, κακοποίηση... ταινίες που υμνούν την χαρά της ζωής κι άλλες που τολμούν να δείξουν τα δεινά των καιρών μας και ατόφια την ανθρώπινη συνθήκη, χωρίς να «μακιγιάρουν» την πραγματικότητα για τα παιδιά.

Στην τελετή έναρξης θα προβληθεί η ταινία Perlimps, το νέο αριστούργημα του Αλέ Αμπρέου («Το αγόρι κι ο κόσμος») που έκανε πρεμιέρα στο Annecy. Επιπλέον, θα δούμε για πρώτη φορά και την ταινία που προέκυψε από τη συνεργασία του Φεστιβάλ Ολυμπίας με την Εθνική Λυρική Σκηνή, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Λυρικοί Μικρομηκάδες».

Στο πρόγραμμα αυτό, μια ομάδα παιδιών από τον Πύργο δούλεψε με τις εκπαιδεύτριες της ΕΛΣ Δήμητρα Τρυπάνη και Ηρώ Μπέζου στον Πύργο και στην Εθνική Λυρική Σκηνή και δημιούργησαν μια υβριδική μίνι όπερα που ο σκηνοθέτης Αλέξανδρος Βούλγαρης (The Boy) «μετασχημάτισε» σε ταινία μικρού μήκους εν είδει video clip.

Στην τελετή λήξης θα προβληθεί και η ταινία videodance που παράχθηκε ως δημιουργικό επιστέγασμα του συμπεριληπτικού εργαστηρίου κίνησης και μουσικής «Κινούμενο σώμα που ηχεί και συνδέει» που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα με τη συμμετοχή εφήβων με και χωρίς οπτικές και ακουστικές αναπηρίες. Υπεύθυνες του εργαστηρίου ήταν η Γιώτα Πεκλάρη (χορογράφος-καθηγήτρια χορού) και η Χρυσάνθη Μπαδέκα (χορογράφος-κινηματογραφίστρια).

Πληροφορίες για τις ταινίες των διαγωνιστικών προγραμμάτων, τις παράλληληλες δράσεις και προβολές θα βρείτε εδώ:

https://olympiafestival.gr/

https://www.facebook.com/olympiaiff

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

