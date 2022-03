Την «έξοδο» στην υποστηρίκτρια του Πούτιν Άννα Νετρέμπκο έδειξε την Πέμπτη η Metropolitan Opera. Η Άννα Νετρέμπκο, η διάσημη Ρωσίδα σοπράνο, δεν θα εμφανίζεται πλέον στη Metropolitan Opera, αφού δεν συμμορφώθηκε με την απαίτηση της εταιρείας να αποδοκιμάσει την πολιτική του Βλαντίμιρ Πούτιν της Ρωσίας στην Ουκρανία.



Το τέλος της συνεργασίας της με τη σοπράνο ανακοίνωσε η Met την Πέμπτη, αφότου ανακοίνωσε ότι δεν θα προσλαμβάνει πλέον καλλιτέχνες που υποστηρίζουν τον κ. Πούτιν.



«Μη συμμορφούμενη με τον όρο της Met να αρνηθεί τη δημόσια υποστήριξή της στον Βλαντίμιρ Πούτιν ενώ εκείνος διεξάγει πόλεμο στην Ουκρανία, η σοπράνο Άννα Νετρέμπκο αποσύρθηκε από τις επερχόμενες εμφανίσεις της στο Met στο Turandot του Puccini τον Απρίλιο και τον Μάιο, καθώς και από τη σειρά του Don Carlo του Verdi την επόμενο σεζόν» τονίζεται στην ανακοίνωση.



Ενώ η κ. Νετρέμπκο τις τελευταίες ημέρες επέκρινε τον πόλεμο, εντούτοις παρέμεινε σιωπηλή για τον Ρώσο πρόεδρο, την επανεκλογή του οποίου είχε στο παρελθόν υποστηρίξει.



«Είναι μια μεγάλη καλλιτεχνική απώλεια για το Met και για την όπερα», αναγνώρισε σε δήλωσή του ο Πίτερ Γκέλμπ γενικός διευθυντής της εταιρείας.



«Η Άννα είναι μια από τις μεγαλύτερες τραγουδίστριες στην ιστορία του Met, αλλά με τον Πούτιν να σκοτώνει αθώα θύματα στην Ουκρανία», δεν υπήρχε δυνατότητα συνέχειας συνεργασίας ξεκαθάρισε.

Soprano Anna Netrebko has withdrawn from her upcoming Met performances after not complying with the Met’s condition that she repudiate her public support for Putin while he wages war on Ukraine.



