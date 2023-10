Πέθανε ο ζωγράφος Στέλιος Φαϊτάκης Πολιτισμός 15:56, 06.10.2023 linkedin

Ο Στέλιος Φαϊτάκης, διεθνώς αναγνωρισμένος ζωγράφος που συνδύασε πρωτοποριακά την street art με τη βυζαντινή τέχνη, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 47 ετών