Στην τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ ο Μόργκαν Φρίμαν απέτισε φόρο τιμής στον Τζιν Χάκμαν, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στο παρελθόν.

Ο Φρίμαν μίλησε για τον εκλιπόντα ηθοποιό πριν από το καθιερωμένο «In Memoriam» το οποίο τιμά τις προσωπικότητες του θεάματος που έφυγαν την χρονιά που πέρασε.

«Αυτή την εβδομάδα, η κοινότητά μας έχασε έναν γίγαντα και εγώ έναν αγαπημένο φίλο, τον Τζιν Χάκμαν», ξεκίνησε ο Φρίμαν την ομιλία του, φανερά συγκινημένος.

«Είχα τη χαρά να συνεργαστώ με τον Τζιν σε δύο ταινίες, το "Unforgiven" και το "Under Suspicion". Όπως όλοι όσοι μοιράστηκαν μια σκηνή μαζί του, κατάλαβα ότι ήταν ένας γενναιόδωρος ερμηνευτής και ένας άνθρωπος που τα χαρίσματά του απογείωναν τη δουλειά όλων», είπε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι ο σταρ του Χόλυγουντ και η σύζυγός του, η πιανίστρια Μπέτσι Αρακάουα μαζί με τον σκύλο τους, βρέθηκαν νεκροί την περασμένη Τετάρτη στο σπίτι τους, στο Νέο Μεξικό.

«Ο Τζιν πάντα έλεγε: 'Δεν σκέφτομαι την κληρονομιά που θα αφήσω πίσω μου. Ελπίζω μόνο ο κόσμος να με θυμάται ως κάποιον που προσπάθησε να κάνει καλή δουλειά'», συμπλήρωσε ο Φρίμαν. «Οπότε νομίζω ότι μιλάω για όλους μας όταν λέω 'Τζιν, θα σε θυμούνται γι' αυτό και για πολλά άλλα'. Αναπαύσου εν ειρήνη, φίλε μου», κατέληξε.

Η τελευταία εμφάνιση του Χάκμαν στη μεγάλη οθόνη ήταν στη ταινία «Όλοι οι άνθρωποι του δημάρχου» το 2004, αν και επισήμως ο ηθοποιός ανακοίνωσε την απόσυρσή του το 2008. Είχε βραβευτεί με Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Ο άνθρωπος από τη Γαλλία» του Ουίλιαμ Φρίντκιν (William Friedkin) καθώς και με Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου για τον ρόλο του στην ταινία «Οι ασυγχώρητοι» σε σκηνοθεσία Κλιντ Ίστγουντ, σύμφωνα με το Variety.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

