Al Pacino: Θα πρωταγωνιστήσει στο νέο θρίλερ «Dead Man’s Wire»

Ο εμβληματικός ηθοποιός Αλ Πατσίνο θα πρωταγωνιστήσει στο θρίλερ «Dead Man's Wire» σε σκηνοθεσία του υποψήφιου για Όσκαρ, Γκας Βαν Σαντ. Το σενάριο που βασίζεται σε αληθινά γεγονότα του 1977 υπογράφει ο Όστιν Κολόντνεϊ.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «το πρωί της 8ης Φεβρουαρίου 1977, ο Anthony G. «Tony» Kiritsis, μπήκε στο γραφείο του Richard O. Hall, προέδρου της Meridian Mortgage Company και τον κράτησε όμηρο με ένα κυνηγετικό όπλο 12 χιλιοστών. Αυτή η αληθινή ιστορία έγινε γνωστή σε όλον τον κόσμο, καθώς ο Tony απαιτούσε 5 εκατομμύρια δολάρια και μια προσωπική συγγνώμη».

Το καστ της ταινίας περιλαμβάνει επίσης τους Μπιλ Σκάρσγκαρντ, Ντακρέ Μοντγκόμερι, Κάρι Έλγουις, Κόλμαν Ντομίνγκο και Myha'la.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός πρωταγωνίστησε πιο πρόσφατα στο «Knox Goes Away», ενώ αυτή είναι η πρώτη του ταινία με τον Βαν Σαντ.

Σύμφωνα με το Deadline, o Πατσίνο βρίσκεται επίσης στο καστ των ταινιών «The Ritual» του Ντέιβιντ Μίντελ, «Killing Castro» του Έιφ Ριβέρα, «Hand of Dante» του Τζούλιαν Σνάμπελ, «Billy Knight» του Άλεκ Γκρίφεν Ροθ και «Easy Waltz» του Νικ Πιζολάτο.

