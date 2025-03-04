Timothee Chalamet: Απογοητεύτηκαν οι θαυμαστές του που έχασε το Όσκαρ από τον Adrien Brody

Οι θεατές της τελετής απονομής των Όσκαρ και οι θαυμαστές και θαυμάστριες του Τίμοθι Σαλαμέ αντέδρασαν με οργή και απογοήτευση επειδή έχασε το βραβείου Καλύτερου Α’ Ανδρικού Ρόλου από τον Έιντριεν Μπρόντι, η ερμηνεία του οποίου προκάλεσε διαμάχη λόγω της χρήσης Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο Τίμοθι Σαλαμέ υποδύθηκε τον Μπομπ Ντίλαν στη βιογραφική ταινία «A Complete Unknown», για την οποία προετοιμάστηκε εκτενώς για αρκετά χρόνια. Εκτός από το ότι έμαθε να παίζει μουσική και να τραγουδά όπως ο θρύλος της μουσικής, πήρε κιλά και τελειοποίησε τη φωνή του Ντίλαν για την ερμηνεία που αναγνωρίστηκε από κριτικούς.

Timothée Chalamet and Kylie Jenner kiss after the Best Actor #Oscar was announced. #AwardsSeason pic.twitter.com/gTpuchT5sa — E! News (@enews) March 3, 2025

Ο Έιντριεν Μπρόντι ήταν πρωτοπόρος στην κατηγορία για την ερμηνεία του στην «The Brutalist», υποδυόμενος έναν Ούγγρο αρχιτέκτονα που αγωνίζεται μετά τη μετανάστευση στη μεταπολεμική Αμερική.

Για την ταινία ξέσπασε διαμάχη τον Ιανουάριο, όταν αποκαλύφθηκε ότι ο μοντέρ της Ντέιβιντ Γιάντσο χρησιμοποίησε το λογισμικό AI Respeecher για να διορθώσει μια σκηνή, στην οποία διαβάζεται δυνατά μια επιστολή που γράφτηκε από τον χαρακτήρα του Έιντριν Μπρόντι, Λάζλο Τοθ.

Αμέσως μετά, ο σκηνοθέτης Μπρέινι Κόρμπετ ξεκαθάρισε τις λεπτομέρειες. «Οι ερμηνείες των Έιντριεν και Φελίσιτι είναι εντελώς δικές τους» είπε προσθέτοντας ότι «η τεχνολογία Innovative Respeecher χρησιμοποιήθηκε μόνο στην ουγγρική επεξεργασία διαλόγου ειδικά για να βελτιώσει ορισμένα φωνήεντα και γράμματα για ακρίβεια». «Δεν άλλαξε η αγγλική γλώσσα» σημείωσε.

Παρ' όλα αυτά, ορισμένοι θεωρούσαν ότι η ερμηνεία ήταν αλλαγμένη, ιδιαίτερα από εκείνους που είναι θαυμαστές του έργου του Σαλαμέ. «Ο Timothee chalamet έχασε το #Όσκαρ αφού έκανε μαθήματα τραγουδιού για πέντε χρόνια, αφού πήρε βάρος, έκανε ό,τι μπορούσε για να δώσει τον καλύτερο δυνατό χαρακτήρα, μόνο για να χάσει από τον Έιντριεν Μπρόντι, ο οποίος χρησιμοποίησε σε AI» έγραψε θαυμάστριά του στο X (πρώην Twitter).

Todo un caballero Timothée Chalamet cuando pierde el Oscar ante Brody. Qué tipo más elegante.#Oscars #Oscars2025 pic.twitter.com/XB96cO0Ax6 — Koemanismo Azul🇲🇽 (@Jeesusfeelix_Ge) March 3, 2025

Σε άλλο σχόλιο αναφέρεται: «Ο Timothée Chalamet πέρασε 5 χρόνια μελετώντας τον Μπομπ Ντιλαν, τραγουδώντας ζωντανά και παίζοντας όργανα, αλλά ο Έιντριεν Μπρόντι χρησιμοποίησε ai για την ερμηνεία του και κέρδισε το Όσκαρ;».

Ορισμένοι χρήστες εξέφρασαν τη συμπάθειά τους για όλους τους συνυποψηφίους του Μπρόντι. «Ο Έιντριεν Μπρόντι που κέρδισε ένα βραβείο όπου χρησιμοποίησαν το ai για να ενισχύσουν την προφορά του πάνω από τον Τίμοθι Σαλαμέ, τον Σεμπάστιαν Σταν, τον Ραλφ Φάινς και τον Κόλμαν Ντομίνγκο απλώς δείχνει πόσο λίγο ενδιαφέρεται η Ακαδημία για την αληθινή υποκριτική ικανότητα» σημειώνεται σε σχόλιο.

