Oscar 2025: Αντίστροφη μέτρηση για την τελετή- Τα φαβορί

Λίγες ώρες μόνο μας χωρίζουν από τη λαμπερή τελετή απονομής των φετινών βραβείων Όσκαρ 2025, που θα γίνει στο Λος Άντζελες τα ξημερώματα της Δευτέρας 3/3 για την Ελλάδα η οποία και μπορεί, πιο συγκεκριμένα να τα παρακολουθήσει ζωντανά στις 02:00 το πρωί.

Όπως αναφέρει το NBC News, o δρόμος προς τη 97η απονομή των βραβείων Όσκαρ 2025 ήταν γεμάτος ανατροπές αφού η ταινία «Emilia Pérez», ένα σοβαροφανές μιούζικαλ για την ταυτότητα των τρανσέξουαλ, μπορεί να θεωρούταν απόλυτο φαβορί, ωστόσο, τα αμφιλεγόμενα tweets της πρωταγωνίστριας της ταινίας φαίνεται πως στερούν τις πιθανότητές της για τα Όσκαρ, δίνοντας την ευκαιρία σε τρεις ταινίες να διεκδικήσουν την πρωτιά.

Πρόκειται για τα «Anora», «The Brutalist», «Conclave».

Μεγάλο φαβορί για το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου είναι φυσικά η Ντέμι Μουρ για το πολυσυζητημένο The Substance ενώ για το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου τις μεγαλύτερες πιθανότητες συγκεντρώνει o Άντριεν Μπρόντι.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι νικητές των Όσκαρ δε θα μπορούν να μιλήσουν για πάνω από 45 δευτερόλεπτα, όταν παραλαμβάνουν το βραβείο τους, προς εξοικονόμηση χρόνου.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες:

Καλύτερη Ταινία: Anora, The Brutalist, A Complete Unknown, Conclave, Dune Part 2, Emilia Perez, I’m Still Here, Nickel Boys, The Substance, Wicked

Σκηνοθεσία: Σον Μπέικερ (Anora), Μπρέιντι Κορμπέτ (The Brutalist), Τζέιμς Μάνγκολντ (A Complete Unknown), Κοραλί Φαρζά (The Substance), Ζακ Οντιάρ (Emilia Perez)

Α’ Ανδρικός Ρόλος: Αντριεν Μπρόντι (Τhe Brutalist), Τιμοτέ Σαλαμέ (A Complete Unknown), Ρέιφ Φάινς (Conclave), Σεμπάστιαν Στάν (The Apprentice), Κόλμαν Ντομίνγκο (Sing Sing)

Α’ Γυναικείος Ρόλος: Σίνθια Ερίβο (Wicked), Κάρλα Σοφία Γκασκόν (Emilia Perez), Μάικι Μάντισον (Anora), Ντέμι Μουρ (The Substance), Φερνάντα Τόρες (I’m still here)

Β΄Ανδρικός Ρόλος: Γιούρι Μπορίσοβ (Anora), Κιέραν Κάλκιν (A Real Pain), Εντουαρτ Νόρτον (A Complete Unknown), Γκάι Πιρς (The Brutalist), Τζέρεμι Στρονγκ (The Apprentice)

Β’ Γυναικείος Ρόλος: Μόνικα Μπάρμπαρο (A Complete Unknown), Αριάνα Γκράντε (Wicked), Φελίσιτι Τζόουνς (The Brutalist), Ισαμπέλα Ροσελίνι (Conclave), Ζόι Σαλντάνα (Emilia Perez)

Μικρού Μήκους Ταινία Κινουμένων Σχεδίων: Beautiful Men, In the Shadow of the Cypress, Wander to Wonder, Yuck, Magic Candies

Κοστούμια: A Complete Uknown, Conclave, Gladiator II, Nosferatu, Wicked

Μικρού Μήκους Ταινία Live Action: Alien, Anuja, I’m not a robot, The Last Ranger, The Man who could not remain silent

Μακιγιάζ και Κομμώσεις: A Different Man, Emilia Perez, Nosferatu, The Substance, Wicked

Μουσική: The Brutalist, Conclave, Emilia Perez, Wicked, The Wild Robot

Διασκευασμένο Σενάριο: A Complete Unknown, Conclave, Emilia Perez, Nickel Boys, Sing Sing

Πρωτότυπο Σενάριο: Anora, The Brutalist, A Real Pain, September 5, The Substance

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων: Flow, Inside Out 2, Memoir of a snail, The Wild Robot, Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

Φωτογραφία: The Brutalist, Dune Part 2, Emilia Perez, Maria, Nosferatu

Μεγάλου Μήκους Ντοκιμαντέρ: Black box diaries, No other land, Porcelain War, Sugarcane, Soundtrack to a Coup d’Etat

Μικρού Μήκους Ντοκιμαντέρ: Death by numbers, I am ready Warden, Incident, The Only Girl in the Orchestra, Instruments of a Beating Heart

Μοντάζ: Anora, The Brutalist, Conclave, Emilia Perez, Wicked

Διεθνής Ταινία: I’m still here , The Girl with the Needle, Emilia Perez, Flow, The Seed of the Sacred Fig

Καλύτερο Τραγούδι: El Mal (Emilia Perez), The Journey (The Six Triple Eight), Like a bird (Sing Sing), Mi Camino (Emilia Perez), Never Too Late (Elton John: Never Too Late)

Σκηνογραφία: The Brutalist, Conclave, Dune Part 2, Nosferatu, Wicked

Ηχος: A Complete Unknown, Dune Part 2, Emilia Perez, Wicked, The Wild Robot

Οπτικά Εφέ: Alien: Romulus, Better Man, Dune Part 2, Kingdom of the Planet of the Apes, Wicked

Live Streaming

Η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ανακοίνωσε ότι τα Όσκαρ 2025 θα προβληθούν και μέσω πλατφόρμας streaming.

Μέχρι τώρα, η τελετή απονομής μεταδιδόταν ζωντανά από το δίκτυο ABC σε περισσότερες από 200 χώρες.

The Oscars will be live streamed for the first time on Hulu.



Welcome to 2025: https://t.co/IOvFsonzMN pic.twitter.com/fYNvoWwOYi — Rolling Stone (@RollingStone) December 11, 2024

Φέτος οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να την παρακολουθήσουν και μέσω της πλατφόρμας Hulu της Disney. Όσοι δεν μπορέσουν να την παρακολουθήσουν ζωντανά θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν οn demand την επόμενη μέρα στο Hulu.

Παρουσιαστής της λαμπερής τελετής θα είναι ο βραβευμένος με Emmy κωμικός, σεναριογράφος, παραγωγός και παρουσιαστής, Κόναν Ο'Μπράιεν, ο οποίος παίρνει τη σκυτάλη από τον Τζίμι Κίμελ, σύμφωνα με το «Deadline».

Η τελική λίστα των Όσκαρ 2024-25 θα αποκαλυφθεί στις 17 Δεκεμβρίου, ενώ οι υποψηφιότητες θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2025. Η 97η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στις 2 Μαρτίου 2025 στο Dolby Theater του Λος 'Αντζελες και θα μεταδοθεί ζωντανά από το τηλεοπτικό δίκτυο ΑΒC για 50η συνεχή χρονιά

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.