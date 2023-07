Ο θρυλικός τραγουδιστής Tony Bennett πέθανε σε ηλικία 96 ετών. Ο Μπένετ, γνωστός για τις εμφανίσεις του με τραγουδιστές από τον Φρανκ Σινάτρα μέχρι τη Lady Gaga, πούλησε εκατομμύρια δίσκους σε όλο τον κόσμο και κέρδισε 20 Grammy, συμπεριλαμβανομένου ενός βραβείου για το έργο ζωής του, κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

Γεννημένος στις 3 Αυγούστου 1926 στο Κουίνς της Νέας Υόρκης, από τους γονείς του Τζον και Άννα, ο νεαρός Τόνι και τα μεγαλύτερα αδέρφια του, Τζον και Μαίρη, μεγάλωσαν με τη μητέρα τους μετά τον θάνατο του πατέρα του, όταν ήταν μόλις 10 ετών. Ως παιδί, του άρεσε να τραγουδά και να ζωγραφίζει. Καθώς μεγάλωνε, ανέπτυξε την αγάπη του για τη μουσική ακούγοντας στο ραδιόφωνο καλλιτέχνες όπως ο Bing Crosby, ο Louis Armstrong και ο James Durante.

Κατά τη διάρκεια της εφηβείας του, ο Μπένετ τραγουδούσε, ενώ εργαζόταν και ως σερβιτόρος, προτού καταταγεί στον στρατό κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Πατέρας τεσσάρων παιδιών, ο Bennett παντρεύτηκε τρεις φορές. Στον γάμο του με την πρώτη του σύζυγο, Patricia Beech, το 1952, περίπου δύο χιλιάδες γυναίκες θαυμάστριες φέρονται να συγκεντρώθηκαν έξω από την τελετή, ντυμένες στα μαύρα σε ένδειξη πένθους.

Το ζευγάρι απέκτησε δύο γιους, τον Danny και τον Dae, πριν χωρίσουν. Ο Bennett παντρεύτηκε την ηθοποιό Sandra Grant, με την οποία απέκτησε τις κόρες Joanna και Antonia, ενώ το 2007 παντρεύτηκε τη Susan Crow, νυν Susan Benedetto. Και ανάμεσα στα πολλά βραβεία για τη μουσική του, ο Bennett τιμήθηκε, επίσης, με το βραβείο «Salute to Greatness» του Martin Luther King Center, για τις προσπάθειές του στην καταπολέμηση των φυλετικών διακρίσεων, αφού συμμετείχε μαζί με τον ακτιβιστή στην πορεία για τα πολιτικά δικαιώματα το 1965.



