Ο τελευταίος «ναός» του βινυλίου στον Βόλο

Στον Βόλο υπάρχει το τελευταίο δισκοπωλείο στη Θεσσαλία και ο ιδιοκτήτης του, Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, συνεχίζει την προσπάθεια να κρατήσει ζωντανές τις μνήμες του βινυλίου.

Σήμερα το μαγαζί του φιλοξενεί πάνω από 30.000 μουσικά θέματα - δίσκους βινυλίου από διαφορετικές εποχές, ιδιωτικές συλλογές, σπάνια και συλλεκτικά κομμάτια.

Η κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ επισκέφτηκε το δισκοπωλείο και είδε από κοντά τους μικρούς θησαυρούς που κρύβονται μέσα του.

Πηγή: skai.gr

