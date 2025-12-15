Ο τελευταίος «ναός» του βινυλίου στον Βόλο

Στον Βόλο υπάρχει το τελευταίο δισκοπωλείο στη Θεσσαλία και ο ιδιοκτήτης του, Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, συνεχίζει την προσπάθεια να κρατήσει ζωντανές τις μνήμες του βινυλίου.
Σήμερα το μαγαζί του φιλοξενεί πάνω από 30.000 μουσικά θέματα - δίσκους βινυλίου από διαφορετικές εποχές, ιδιωτικές συλλογές, σπάνια και συλλεκτικά κομμάτια.
Η κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ επισκέφτηκε το δισκοπωλείο και είδε από κοντά τους μικρούς θησαυρούς που κρύβονται μέσα του.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.