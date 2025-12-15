Το δελτίο των 12: Ο Νίκος Χασαπόπουλος και η βόμβα που θα έσκαγε στις 12.10

Ο Νίκος Χασαπόπουλος ανοίγει ένα παράθυρο στον κόσμο του νέου του βιβλίου "Τα Αδημοσίευτα" μέσα από μια προδημοσίευση που παραχώρησε στο Skai.gr.

Στις πιο κρίσιμες στιγμές της ιστορίας, τα παρασκήνια της ενημέρωσης αποδεικνύονται συχνά πιο σκοτεινά και επικίνδυνα απ’ ό,τι μπορεί να φανταστεί το κοινό. Δημοσιογράφοι και παρουσιαστές ειδήσεων που καθημερινά εμφανίζονται στις οθόνες μας με ψυχραιμία και βεβαιότητα, ενδέχεται να βιώνουν πίσω από τις κάμερες καταστάσεις που ξεπερνούν κάθε όριο λογικής και ασφάλειας μέχρι και θανάσιμο κίνδυνο.

Πώς είναι να κάθεσαι πάνω σε μια ωρολογιακή βόμβα

Όταν ο τότε Γενικός Γραμματέας Τύπου και Πληροφοριών, Σωτήρης Κωστόπουλος, μου έστειλε στην ΕΡΤ-2 έναν γλοιώδη τύπο, με χοντρούς φακούς στα γυαλιά του, ονόματι Κρυστάλλη, δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ τι θα επακολουθούσε.

Ο Κρυστάλλης μού έδωσε σαφείς οδηγίες. Ήθελε να κάθεται δίπλα μου στην αίθουσα σύνταξης και να παρακολουθεί και, προτού εκφωνηθεί το δελτίο ειδήσεων, να του ρίχνει μια ματιά. Άρχισα να υποψιάζομαι ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με αυτόν τον τύπο, όταν ένα βράδυ, πέντε λεπτά πριν εκφωνήσω το βραδινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ-2, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε να στείλω ένα συνεργείο στην οδό Δροσοπούλου στην Κυψέλη, γιατί εξερράγη μια βόμβα στην τράπεζα Citibank. Όντως, έστειλα ένα συνεργείο με επικεφαλής τον οπερατέρ Κανελλόπουλο και, στην αρχή του δελτίου, μετέφερα την είδηση, λέγοντας ότι αναμένονται πλάνα από το σημείο του γεγονότος. Πράγματι, τα πλάνα ήρθαν, προβλήθηκαν και, όταν τελείωσε το δελτίο και πήγα για ντεμακιγιάζ, εμφανίζεται ο οπερατέρ οργισμένος και μου λέει:«Παραλίγο να μας σκοτώσεις».

Τον ρώτησα τι είχε συμβεί. «Την ώρα που φτάσαμε εκεί, έγινε η έκρηξη» μου απάντησε. «Τι ώρα φτάσατε;» απόρησα. «Δώδεκα και οκτώ λεπτά» αποκρίθηκε. Θυμήθηκα εμβρόντητος ότι το τηλεφώνημα για έκρηξη βόμβας είχε γίνει στις δώδεκα παρά οκτώ λεπτά. Συνεπώς, πώς γνώριζε ο Κρυστάλλης ότι υπήρχε βόμβα στην τράπεζα της Κυψέλης; Πέρασε λίγος καιρός και έξω από την ΕΡΤ-1, στην οδό Μεσογείων, γινόταν μια διαδήλωση της Νέας Δημοκρατίας εναντίον της ΕΡΤ, για παραποίηση ειδήσεων εις βάρος της τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αμέριμνος, μπήκα στο μικρό στούντιο της ΕΡΤ, για να εκφωνήσω ειδήσεις. Με το «Καλησπέρα σας», άνοιξε η πόρτα και μπήκε ένας αστυνομικός μ’ έναν ασύρματο.

Τον παρακολουθούσα, χωρίς να μπορώ να μάθω το γιατί ήταν εκεί, αφού ήμουν στον αέρα. Σε λίγο, άνοιξε πάλι η πόρτα και μπήκαν δύο άνδρες με στολή πυροτεχνουργού. Τους έκανα νόημα για να μάθω τι συμβαίνει και μου είπαν χαμηλόφωνα: «Βόμβα». Ρωτάω πού – πάλι με νοήματα – και μου έδειξαν κάτω από το κάθισμά μου.

Είχαν περάσει μόλις δύο λεπτά ενός δελτίου δεκαπέντε λεπτών. Όμως, δεν είχα περιθώρια. «Κυρίες και κύριοι, καληνύχτα σας» είπα και έκλεισα το δελτίο. Σηκώθηκα από τη θέση μου και, όντως, κάτω από το κάθισμά μου βρέθηκε μια βόμβα, προγραμματισμένη να εκραγεί στις δώδεκα και δέκα το βράδυ. Την εξουδετέρωσαν, επενέβη ο Μητσοτάκης, έκανε δηλώσεις για τρομοκρατικές οργανώσεις και, μετά από λίγο καιρό, έγινε γνωστό ότι ο Κρυστάλλης Ντάνος ήταν αυτός που έβαλε τη βόμβα, ως μια προβοκατόρικη ενέργεια εναντίον της Νέας Δημοκρατίας, αδιαφορώντας για το αν θα με σκότωνε ή όχι.

Σήμερα, Δευτέρα 15/12 στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, στις 18:30 ώρα θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του νέου βιβλίου του κ. Νίκου Χασαπόπουλου «Τα Αδημοσίευτα».

